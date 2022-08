Lampard har en hel del att bevisa

Everton var riktigt illa ute i fjol och behöver förstärka truppen. Hittills har bara två spelare plockats in, från degraderade Burnley. James Tarkowski är en stabil försvarare som förstärker laget, men jag är tveksam till värvningen av McNeil. Han är i mina ögon inte bättre än spelare som Gordon och Gray som redan finns i laget. Då Richarlison har lämnat för Tottenham ser truppen svagare ut än i fjol och The Toffees gör nog klokt i att plocka in ett par spelare till innan fönstret stänger.

IN Dwight McNeil Burnley 23,90 miljoner euro James Tarkowski Burnley Free transfer UT Richarlison Tottenham 58 miljoner euro Cenk Tosun Besiktas Free transfer Jonjoe Kenny Hertha Berlin Free transfer Fabian Delph Klubblös Andy Lonergan Klubblös Gylfi Sigurdsson Klubblös