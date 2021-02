"Leeds slår till igen"

Spelstopp: 18.59 Randers - Midtjylland: Över 2,5 mål @ 1,80 Den gamle IFK Göteborg-mittfältaren Mads Albaek sköt Midtjylland i sank i omstarten av den danska högstaligan. Det hjälpte inte att FCM satte in en egen Blåvitt-bekanting i form av Lasse Vibe, matchen förlorades med 1-2 och Midtjylland är därmed fyra pinnar bakom Bröndby inför måndagens batalj. Joel Andersson är skadad men i övrigt kan gästerna i stort sett ställa sin bästa elva på benen. Då är de inte enkla att stå emot. Randers målvakt Patrik Carlgren kommer få mycket att göra och den svenska guldhjälten från U21-EM 2015 har hög kapacitet. Jag tror dock knappast han lyckas hålla nollan mot de regerande mästarna. Framåt finns det en spännande lirare i Alhaji Kamara, tidigare i bland annat Djurgården och IFK Norrköping, som nätade i 3-0-segern över Horsens. Anfallarens sjunde för säsongen. Midtjylland har stort övertag i statistiken över inbördes möten, men efter insatsen mot Sönderjyske förra veckan lockas jag mer av målspelet. Sex av de åtta senaste matcherna mellan lagen har slutat med minst tre mål och över 2,5 mål spelas. Spel: Över 2,5 mål @ 1,80

Tävling: Superligaen

Plats: Cepheus Park

Tid: 19.00

Leeds - Crystal Palace: Hemmaseger @ 1,87 Crystal Palace har tagit två imponerande segrar i rad mot Newcastle och Wolverhampton. Tyvärr för Örnarnas del skadade sig Wilfried Zaha mot The Magpies och därmed försvinner en dimension i anfallsspelet. Det är inte den enda skadan Roy Hodgson har att oroa sig över, rehabrummet är helt överfullt. Här kommer det bli mycket fokus på försvarsspel för London-klubben. Leeds satsar alltid offensivt och i Raphinha har de en perfekt lekkamrat till Patrick Bamford. Den duon kombinerade fram till målet mot Everton (förlust 1-2) och kommer åsamka en hel del skada för Palace försvar. Marcelo Bielsas gäng kommer ta tag i taktpinnen redan från start och kan de bara hålla koll på Eze i omställningarna är mycket vunnet. Jag håller Leeds betydligt högre än Crystal Palace och när bortalaget är så skadedrabbade tror jag inte de klarar av att hantera Leeds intensitet. 1,87 är helt okej på hemmaseger och det är en given del i min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,87

Tävling: Premier League

Plats: Elland Road

Tid: 21.00 Belenenses - Guimaraes: Under 2,5 mål @ 1,61 Det är en hel del som tyder på att det blir en målsnål tillställning vi får bevittna i Lissabon. Belenenses har otroligt svårt att hitta nätet, åtta pytsar på 17 omgångar är överlägset sämst i Primeira Liga. I sex av de sju senaste omgångarna har Belenenses blivit nollade och frågan är hur de ska lyckas överlista Guimaraes försvarsmur som varit ruggigt tät på bortaplan. Guimaraes har ännu inte förlorat på bortaplan och har bara släppt in tre mål på resande fot. Oerhört imponerande siffror. Ghananen Abdul Mumin, tidigare i Nordsjälland, har varit en rese och var en stor anledning till att Guimaraes spelade 0-0 när de ställdes mot Benfica i huvudstaden under den senaste omgången. Det bör bli ett något mer offensivt riktat Guimaraes här, men det är inget lag som öser in mål. Det har blivit totalt två mål på Guimaraes tre senaste matcher medan Belenenses gått under 2,5 mål i sex raka ligafajter. Med den statistiken känns underspelet klockrent och 1,61 får duga. Spel: Under 2,5 mål @ 1,61

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio Nacional do Jamor

Tid: 22.00 Trippeln Randers - Midtjylland: Över 2,5 mål @ 1,80

Leeds - Crystal Palace: Hemmaseger @ 1,87

Belenenses - Guimaraes: Under 2,5 mål @ 1,61 Totalt odds: 5,41 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: