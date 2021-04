"Leicester sätter press på toppkonkurrenterna"

Det har gått troll i tripplarna. Så länge två av tre sitter och det blir plus i böckerna sett till varje enskild rek går det att köpa, men i veckan har jag varit helt snett ute ett par gånger. Det är inget annat att göra än att hela tiden göra jobbet och komma med vettiga analyser så släpper det förr eller senare. Jag har stort hopp att det ska bli en framgång redan under fredagen där lag som Leicester och Marseille ska fixa biffen.

Spelstopp: 19.59 Tondela - Benfica: Över 2,5 mål @ 1,52 Med fem omgångar kvar att spela av Primeira Liga kan Benfica ge upp drömmen om en ligatitel. Det är för långt upp till Sporting. Upp till Porto på andraplatsen skiljer det fyra pinnar och ska Örnarna gå ikapp krävs det segrar. Benfica har också vunnit nio av sina tio senaste matcher i alla tävlingar. Pizzi, Seferovic och Everton är bara några vassa namn längst fram. Bakåt ser det dock inte helt tätt ut. Vertonghen och Otamendi är inte de kvickaste spelarna vilket gör att det finns ytor bakom backlinjen. Fyra insläppta på de tre senaste omgångarna oroar med tanke på att Portimonense, Gil Vicente och Santa Clara har stått för motståndet. Tondela har varit frejdiga mot slutet och har gjort ett fynd i spanjoren Mario González. 25-åringen gjorde inget väsen av sig i Clermont förra säsongen, men har nu satt dit 13 bollar i ligaspelet för Tondela. Sju av dessa fullträffar har kommit under de sex senaste omgångarna. Tondela har gått över 2,5 mål i fyra av sina fem senaste matcher och samma sak gäller för Benfica. Har gästerna en bra dag kan de lösa linan på egen hand, men 1-2 är också ett ganska troligt resultat. Över 2,5 mål plockas i vilket fall som helst till 1,52. Spel: Över 2,5 mål @ 1,52

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio Joao Cardoso

Tid: 20.00 Marseille - Strasbourg: Hemmaseger @ 1,90 Det återstår fyra omgångar av Ligue 1 och Marseille närmar sig femteplatsen, som innebär Europaspel kommande säsong, mer och mer. Det skiljer bara en pinne upp till Lens efter att OM plockat tio poäng på de fyra senaste omgångarna. Senast mot Reims vändes 0-1 till 3-1 efter att Dimitri Payet stått för två mål och en assist. Ihop med Milik och Thauvin bildar han en offensiv trio som är extremt svårstoppad. Strasbourg har ett okej lag men dras med skador på pjäser som Majeed och Mothiba. Dessutom är Thomasson avstängd. Närmast kommer Racing från en 1-2-förlust hemma mot bottenlaget Nantes. Strasbourg har därmed inte säkrat det nya kontraktet helt och hållet än. Hittills har gästerna förlorat hälften av sina 34 ligamatcher och visst blir det tufft även på Velodromen. Marseille vann höstens möte med 1-0 och har inte förlorat hemma mot Strasbourg sedan 1997. Med dessa fakta i ryggen känns 1,90 på den raka hemmasegern ruggigt högt. Det är en given del i min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,90

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Vélodrome

Tid: 21.00 Southampton - Leicester: Bortaseger @ 2,10 Med fem omgångar kvar att spela av Premier League har trean Leicester sju poäng ner till femman West Ham. Champions League-platsen finns därmed verkligen inom räckhåll. Leicester minns dock säkerligen förra årets debacle när topp 4 slank ur händerna i slutomgångarna och kommer vara fullt fokuserade på St. Mary’s. Skadeläget ser bättre ut än på länge och här har Rodgers gott om alternativ. I måndags vände Rävarna mot Crystal Palace efter att Kelechi Iheanacho stått för både mål och assist. Nigerianen är stekhet för tillfället med tolv mål på lagets nio senaste kamper i alla tävlingar. Dessutom finns det ett hyfsat sparkapital i Jamie Vardy. Southampton gör en riktigt svag vårsäsong och fick se Danny Ings gå sönder igen i förlusten mot Tottenham. Det var den fjärde torsken på de fem senaste ligamatcherna. Under den perioden har Southampton också åkt ur FA-cupen mot just Leicester efter att Iheanacho prickat in matchens enda mål. Gästerna ska hållas högre här också och då Leicester trivs bra på bortagräs är tvåan trolig. 2,10 på det är bra. Spel: Bortaseger @ 2,10

Tävling: Premier League

Plats: St. Mary’s

