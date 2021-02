"Ligans formstarkaste lag bjuder på mål"

Spelstopp: 20.29 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Båda lagen gör mål @ 1,72 Eintracht Frankfurt går som tåget i Bundesliga. Nio segrar och en oavgjord på de tio senaste omgångarna har fört upp Örnarna på Champions League-plats. Förra helgen besegrades självaste Bayern München med 2-1. Kamada, Younes, Kostic och nygamle Jovic är en kvartett som verkligen inte är enkel att stoppa. Eintracht lär hitta nätet även denna fredagskväll. Bakåt ser det inte lika stabilt ut. Trots den fantastiska sviten har Hütters mannar bara hållit nollan en gång på de åtta senaste tävlingsmatcherna och nu är N’Dicka avstängd. Werder Bremen har Ludwig Augustinsson på skadelistan och åkte på en riktig käftsmäll mot Hoffenheim (0-4) i den senaste omgången. Offensiv kraft finns dock i Rashica, Möhwald, Sargent och Füllkrug som äntligen är tillbaka från skada. Höstens möte mellan lagen slutade 1-1 och i åtta av de tio senaste inbördes mötena har båda lagen hittat nätet. Med den statistiken i ryggen är 1,72 för BLGM lite väl högt. Den hugger jag omgående. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,72

Tävling: Bundesliga

Plats: Weserstadion

Tid: 20.30

Charleroi - Genk: Över 2,5 mål @ 1,76 Genk har en tung period i ryggen med tre raka segrar och nu är deras plats bland topp 4 i fara. Märkligt att det gått så kallt för gästerna för skaderummet är i stort sett tomt. Framåt finns Bongonda, Ito och inte minst Onuachu. Den sistnämnda leder skytteligan med 23 fullträffar. Den trion bör kunna hitta målet även borta mot Charleroi. Tyvärr för gästernas del går det inte att lita på deras försvar. Charleroi ligger inte bättre än elva men är bara fyra pinnar bakom Genk i den mycket jämna tabellen, dessutom med en match mindre spelad. Nicholson och Gholizadeh är en kapabel duo i offensiven. Nu har även polacken Lukasz Teodorczyk lånats in från Udinese och han visade i Anderlecht för några år sedan att han verkligen vet vart målet är beläget. När lagen möttes i höstas vann Genk med 2-1 och de blåklädda har gått över 2,5 mål i fem av sina sex senaste i ligan. Även Charleroi är ett frejdigt gäng och här tror jag att vi får se ett målfyrverkeri. 1,76 på över 2,5 mål är fullt godkänt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,76

Tävling: Jupiler League

Plats: Stade du Pays de Charleroi

Tid: 20.45 Levante - Athletic Bilbao: Under 2,5 mål @ 1,79 Athletic Bilbao och Levante har sett mycket av varandra på sistone. De ställdes mot varandra i Copa del Rey för ett par veckor sedan och ska spela returen i den turneringen på torsdag. Nu ska de också göra upp i La Liga. Det första mötet i cupen spelades på San Mamés och dominerades kraftigt av baskerna. Det slutade dock bara 1-1 och därmed är det helt öppet inför returen. Levante har verkligen imponerat efter den cupfajten. De två senaste matcherna har båda spelats mot Atlético Madrid och Grodorna har tagit fyra poäng på de tillställningarna (1-1 och 2-0). Vezo är nu avstängd, men trots det känns värdarnas försvar bättre än på länge. Athletic Bilbao imponerar å sin sida sällan på bortaplan och har bara mäktat med 13 mål på elva resor i ligan. Levante har gått under 2,5 mål i fyra raka matcher och de två senaste inbördes mötena har också klarat underspelet. Jag tror vi får se en ganska tillknäppt historia där det inte skapas speciellt mycket målchanser. 1,79 på under 2,5 mål är riktigt bra. Spel: Under 2,5 mål @ 1,79

Tävling: La Liga

Plats: Estadi Ciutat de Valéncia

Tid: 21.00

