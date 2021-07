"Ligapremiär - målrikt stormöte väntar"

Spelstopp: 20:29 Sturm Graz - Salzburg: Under 3,5 mål @ 1,60 Sturm Graz hade en av sina bättre säsonger på länge i fjol då tredjeplatsen i Slutspelsrundan innebar att värdarna så småningom ska kvala mot Europa League. Bara 34 insläppta mål var endast ett sämre än överlägsna ligamästarna RB Salzburg och det är också defensiven som ska vara Sturm Graz signum även den här säsongen. Det blir med det sagt tufft emot direkt då just Salzburg står på andra sidan, men jag lutar åtminstone åt att SG ska kunna hålla siffrorna nere. Salzburg har i vanlig ordning mycket nytt inför säsongsstarten då bland andra tränaren Jesse Marsch samt nyckelspelarna Mwepu och Daka försvunnit. Spelarna som väntas göra det för nye tränaren Matthias Jaissle är Aaronson, Koïta och Berisha, men till denna premiär väntas åtminstone de två sistnämnda saknas. Det är tunga tapp i offensiv riktning vilket också innebär att jag blickar mot något så ovanligt som en underlina när Salzburg är i farten. Under 3,5 mål lockar mitt intresse till 1,60. Det oddset agerar virke i trippeln. Spel: Under 3,5 mål @ 1,60

Tävling: Bundesliga

Plats: Merkur-Arena

Tid: 20:30

Schalke - Hamburg: Över 2,5 mål @ 1,72 Schalkes och Hamburgs ledning har under de senaste åren tävlat med varandra om att missköta respektive klubb på absolut värsta sätt. Schalke hade en direkt pinsam fjolårssäsong i Bundesliga där de knappt vann en match och gör därför Hamburg, som går in på sin fjärde säsong i andradivisionen, sällskap i Zweite Bundesliga. Simon Terodde har förstärkt värdarnas anfallsled och målsprutan är definitivt en kandidat för skytteligatiteln. Vem Terodde tillhörde förra säsongen? Hamburg. Anfallaren lär därför inte tas emot med öppna armar av HSV som säkerligen kommer att ge Terodde både en och två tjuvnyp. Robert Glatzel, Mikkel Kaufmann och Ludovit Reis heter lirarna som ska göra det för Die Rothosen och jag är mest spänd på att se vad den sistnämnda - som hämtades in från Barcelona - kan uträtta. Får han en flygande start lär HSV vara med i toppen och kriga under hela säsongen. Jag har svårt att se något annat än en målrik tillställning på Veltins Arena och därför är jag snabb med att knipa över 2,5 mål i matchen till 1,72. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: 2. Bundesliga

Plats: Veltins Arena

Tid: 20:30 Standard Liège - Genk: Bortaseger @ 2,25 Standard Liège fanns med på den övre halvan av tabellen i fjol men något Europaspel till hösten blir det inte för värdarna. Jag tror också att de får svårt att upprepa en liknande placering i tabellen. Zinho Vanheusden och Michel-Ange Balikwisha har båda lämnat värdarna och det är tunga tapp som inte har ersatts på långa vägar. Endast ett gäng juniorer har flyttats upp från ungdomsleden och med tanke på vilket motstånd som står på andra sidan anar jag ugglor i Standards premiärmosse. Genk var på vippen att lugga Club Brugge på ligatiteln i fjol och jag tror definitivt att Smurfarna kan ge de regerande mästarna en hård kamp om guldet även den här säsongen. Målsprutorna Onuachu och Bongonda - totalt 44 mål i fjol - finns kvar i klubben och det gör också kaptenen Heynen. Carel Eiting är en intressant förstärkning från Ajax och på det stora hela anser jag gästerna minst lika starka i grunden som under fjolåret. Då kan det bära riktigt långt och framför allt tror jag att det bär långt i premiären. Jag lirar bortasegern till otroligt smarriga 2,25, ett odds jag inte tror finns vid avspark. Spel: Bortaseger @ 2,25

Tävling: Jupiler League

Plats: Stade Maurice Dufrasne

