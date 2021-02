"Ligornas starkaste försvar ställs mot varandra"

Äntligen hade jag marginalerna på min sida under måndagen och trippeln satt till en bra bit över 5 gånger pengarna. Välbehövligt efter en tyngre period och nu siktar jag på ännu en fullpoängare. Brentford fortsätter vinna medan det bör bli målsnålt i Wales. Dessutom tror jag vi får se ett målfyrverkeri i Italien. Häng med!

Spelstopp: 18.29

Swansea - Manchester City: Under 2,5 mål @ 2,40

Manchester City har stängt igen butiken under de senaste månaderna. Visserligen släppte de ljusblå in ett mål mot Liverpool, men det var på en straff som Dias drog på sig efter ett sällsynt misstag. I helgen väntar en väldigt intressant match mot Tottenham och troligen kommer det roteras en del här. Då skadeläget ser bra ut kan vi ändå räkna med att gästerna tar med sig en stark trupp till Wales.

Swansea är det tätaste laget i The Championship med endast 15 insläppta mål på 27 omgångar. Bennett och Guehi har varit fantastiska i backlinjen framför Woodman. Framåt finns det hot i form av Ayew, Lowe och Hourihane, men nu ställs Svanarna mot ett motstånd som är ett par nivåer upp mot de lag de ställs mot i The Championship.

Det är det lag som släpper in minst antal mål i The Championship som ställs mot det gäng som har fått vittja nätet minst i Premier League som möts. Med sådana förutsättningar tycker jag att värdet på underspelet är strålande. 2,40 på under 2,5 mål kan jag inte motstå.

Spel: Under 2,5 mål @ 2,40

Tävling: FA-cupen

Plats: Liberty Stadium

Tid: 18.30

Reading - Brentford: Bortaseger @ 2,10

I The Championship ska vi få se en häftig toppkamp och också en match i matchen mellan två av seriens bästa målskyttar. Ivan Toney har varit ett monster längst fram för Brentford och nätat 22 gånger i ligan medan hemmalagets Lucas Joao står noterad på 15 fullträffar. Brentford ser överhuvudtaget ostoppbara ut och i helgen gjorde de fyra baljor mot försvarsstarka Middlesbrough.

Förutom Toney finns här spelare som Forss, Ghoddos, Mbeumo, Canos och Fosu som också har hög kapacitet. Brentford har inte förlorat en ligamatch sedan oktober och lär ta tag i taktpinnen här. Reading har överraskat stort och ligger på playoff-plats, bara sex pinnar bakom andraplacerade Brentford. I grunden är de dock ett klart sämre lag än onsdagens kombattanter.

När lagen möttes i London i december vann Brentford med 3-1 och det var tredje gången i rad Reading tog stryk av The Bees. Fjärde raka kommer nu. 2,10 på seriens för tillfället bästa lag smakar bra!

Spel: Bortaseger @ 2,10

Tävling: The Championship

Plats: Madejski Stadium

Tid: 20.00

Atalanta - Napoli: Över 2,5 @ 1,58

Det första mötet av två mellan Atalanta och Napoli spelades för en vecka sedan och slutade oväntat nog 0-0. Nu är det dags för returen i Bergamo och vinnaren tar sig till final. I helgen öste Atalanta på från start och ledde med klara 3-0 mot Torino redan efter 20 minuter. De blåsvarta lyckades dock inte hålla uppe koncentrationen och matchen slutade till sist 3-3.

Det är så vi lärt känna Atalanta, som ett ruggigt målglatt gäng. Framåt finns alla stjärnor tillgängliga medan försvarsresen Cristian Romero är avstängd. Det är liknande förutsättningar för Napoli som får klara sig utan både Koulibaly och Manolas i de bakre leden. Rrahmani och Maksimovic kommer få enorma problem att stå emot Atalantas mäktiga anfallasspel.

Framåt kan Napoli däremot alltid hitta nätet och här startar troligen Osimhen. En riktig murbräcka som påminner en del om Zapata i spelstilen. Jag tror att det blir en mer öppen match denna gång och då spelas över 2,5 mål till 1,58.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,58

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 20.30

Trippeln

Swansea - Manchester City: Under 2,5 mål @ 2,40

Reading - Brentford: Bortaseger @ 2,10

Atalanta - Napoli: Över 2,5 mål @ 1,58

Totalt odds: 7,96

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: