Liverpool - "best of the rest"

Grundad: 1892-06-03

Hemmaarena: Anfield

Ligatitlar: 19 st

Tränare: Jürgen Klopp

Placering 2021/22: 2:a

Innan starten av Premier League var Liverpool tveklöst den bästa klubben i landet. 18 ligatitlar plockades in och på 80-talet var The Reds stundtals omöjliga att rå på. Det dröjde dock till 2019/20 innan den första PL-titeln plockades och nu är Liverpool en given toppklubb. Åtta FA-cuptitlar, nio segrar i Ligacupen, tre triumfer i UEFA-cupen och inte minst sex stycken Europacuptitlar finns också i ladorna. Jamie Carragher, Steven Gerrard, Ian Rush, Kenny Dalglish och Michael Owen är några legendarer i klubben och Mohamed Salah är på väg upp till den statusen. Det är bara åtta spelare i klubbens historia som har gjort fler mål än den egyptiska anfallaren. Det har funnits stora namn även på tränarbänken. Innan Jürgen Klopp kom in och gjorde succé har Rafa Benítez, Graeme Souness, Bob Paisley och Bill Shankly gjort stora insatser som managers.