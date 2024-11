"Liverpool gör jobbet - slösar inte på krafterna"

Spelstopp: 14.59 Southampton - Liverpool: Under 3,5 mål @ 1,76 Southampton ger bort en herrans massa gratischanser till sina motståndare och med all den offensiva kapacitet som finns i Liverpool borde mötet på St Mary’s Stadium bli ett målfyrverkeri. Eller? Jag är inte så säker på den saken. Liverpool anno 2024/2025 är ett mer återhållsamt lag än upplagorna under Jürgen Klopps ledning och man ska dessutom ha i bakhuvudet att gästerna ställs mot Real Madrid i kommande veckas Champions League. Jag tror egentligen inte att mötet med spanjorerna stjäl särskilt mycket uppmärksamhet från denna tillställning, men det är fullt möjligt att Arne Slot väljer att ge sina nyckelspelare sparsamt med speltid om Liverpool har en trygg ledning i den andra halvleken. Noterbart är även att gästerna gått under 3,5 mål i tio av sina elva ligamatcher den här säsongen. Southampton har i sin tur gått under 3,5 mål i sju av sina elva Premier League-matcher. Mitt val på St Mary’s faller således på under 3,5 mål till över 1,75. Liverpool kontrollerar detta från start till mål. Spel: Under 3,5 mål @ 1,76 Tävling: Premier League Plats: St Mary’s Stadium Tid: 15.00 Swansea - Leeds: Bortaseger @ 1,81 Det finns inte särskilt mycket som talar för att Leeds inte tar steget upp i Premier League till våren. Daniel Farkes mannar är bäst i klassen vad gäller Expected Points, Expected Goals Against och tysken har dessutom ligans kanske allra starkaste trupp till sitt förfogande. Med sådana förutsättningar ska det knappt gå att misslyckas och så här långt tycker jag att The Peacocks har skött sig med den äran. Två poäng skiljer upp till Sunderland och Sheffield United, men jag tror bara att det är en tidsfråga innan duon har fått se sig passerade av Leeds. Swansea krigar i sin tur längre ned i tabellen. Walesarna spelar oftast sevärd fotboll under Luke Williams ledning, men problemet är att det sällan leder till varken klara målchanser eller nätrassel. Swansea har det sämsta målsnittet i ligan och bara QPR är sämre på att förvalta chanserna de skapar. Mot ligans bästa försvar blir det tufft emot och jag tycker att över 1,80 på den raka tvåan är tillräckligt bra betalt. Leeds klickas. Spel: Bortaseger @ 1,81 Tävling: The Championship Plats: Liberty Stadium Tid: 16.00 Athletic Bilbao - Real Sociedad: Hemmaseger @ 2,30 El Derbi Vasco ligger i korten på San Mamés där det kommer att vara fullt ös på läktarna redan innan avspark. Sammanstötningarna mellan Baskiens två bästa fotbollslag, Athletic Bilbao och Real Sociedad, brukar innebära sevärda historier och jag blir inte förvånad om även söndagens rivalmöte lever upp till de skyhöga förväntningarna. Innan uppehållet pumpades Real Sociedads självförtroende upp när Barcelona besegrades med 1-0, men här tror jag att La Real får det tufft emot. De blåvita har överpresterat sina underliggande siffror på bortaplan och är det någonstans Athletic Bilbao alltid är att räkna med är det på San Mamés. Senast det begav sig i den egna borgen slaktades Real Betis, men Valverde och company fick trots det nöja sig med 1-1. Värdarna skapade dock över 4,0 xG och Athletic var dessutom det bättre laget senast mot Valladolid. Även där fick de hemmahörande nöja sig med 1-1, men nu tror jag att vinden vänder. Vid en ansenlig insats är 2,30 ett läckert odds på den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 2,30 Tävling: La Liga Plats: San Mamés Tid: 21.00 TV: TV4 Fotboll, TV4 Play Trippeln Southampton - Liverpool: Under 3,5 mål @ 1,76 Swansea - Leeds: Bortaseger @ 1,81 Athletic Bilbao - Real Sociedad: Hemmaseger @ 2,30 Totalt odds: 7,33 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. TILL ODDSET