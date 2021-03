"Liverpool tar tre blytunga poäng"

Spelstopp: 20.44 Gent - Club Brugge: Bortaseger och över 2,5 mål @ 2,97 Club Brugge har i praktiken redan avgjort Jupiler League efter en fantastisk säsong. Då de är ute ur både den inhemska cupen och Europa League finns det inget annat att fokusera på för de blåsvarta som därför kommer lägga fullt fokus på att vinna serien så stort som möjligt. Närmast kommer Brugge från 1-1 mot Charleroi men innan dess hade gästerna tio raka trepoängare i ligaspelet. I nio av dessa blev det minst tre mål totalt i matchen, enda undantaget var en 2-0-fajt mot Waasland-Beveren där Brugge hade 22 avslut. Gent har haft stora problem under året och får kämpa om de ska nå topp 8 som ger chans till Europaspel kommande säsong. Det har dock sett bättre ut mot slutet och i Tissoudali och Yaremchuk finns det en mycket farlig anfallsduo som mycket väl kan hitta nätet. Med Lang, Vanaken, Dost, Badji och Chong alla tillgängliga tror jag att de blåsvarta gästerna kommer ta tag i den här matchen redan från start. Det krävs något extra för att de klara serieledarna ska tugga igång på alla cylindrar och att detta är ett derby från Flandern kan mycket väl vara det som krävs för att vi ska få se Club Brugge som bäst. Jag tror gästerna vinner en målrik historia och nästan tre gånger pengarna på en bortaseger kombinerat med minst tre mål i matchen är taget. Spel: Bortaseger och över 2,5 mål @ 2,97

Tävling: Jupiler League

Plats: Ghelamco Arena

Tid: 20.45 Wolverhampton - Liverpool: Bortaseger @ 1,67 Liverpool har förlorat sex av sina sju senaste ligamatcher och ligger riktigt illa till i tabellen. Det skiljer hela åtta poäng upp till fyran Chelsea och ska det finnas någon chans till Champions League-spel kommande säsong måste Klopp och hans rövarband börja plocka trepoängare. Skadeläget är fortfarande prekärt i de bakre leden, men från mittfältet och framåt ser det väldigt bra ut. Henderson saknas och Firmino är ett osäkert kort. Framåt finns dock Jota tillgänglig och han är en fullgod ersättare till brasilianaren. Wolves har däremot inte lyckats hitta någon ersättare till Raúl Jiménez. Sedan mexikanen skallade ihop med David Luíz har Wolverhampton haft väldigt svårt i det offensiva spelet. Willian José har inte blivit den succé laget hade hoppats på och frågan är fortfarande vem som ska göra målen för Vargarna. Wolves har slagit ut Liverpool ur FA-cupen två gånger om under de senaste åren, men i Premier League har The Reds vunnit samtliga möten sedan de orangesvarta tog sig upp 2018. Den sviten fortsätter. Liverpool är för tunga och tar tre blytunga poäng. Spel: Bortaseger @ 1,67

Tävling: Premier League

Plats: Molineux Stadium

Tid: 21.00 Barcelona - Huesca: Barcelona -1 @ 1,53 Atlético Madrids tidigare så solklara försprång i La Liga är på väg att ätas upp. Skulle Barcelona plocka tre poäng här ligger de bara fyra pinnar efter de rödvita från huvudstaden. Barca kliver också in som enorma favoriter mot ligajumbon Huesca. Seriespelet har varit strålande under en längre period med tio segrar och en oavgjord på de elva senaste. Under den perioden har katalanerna också gått till final i Copa del Rey efter seger över Sevilla. Faktum är att de fem senaste vinsterna mot inhemskt motstånd har plockats med minst två måls marginal, och med fräscha ben bör Koemans mannar ta tag i den här tillställningen redan från start. Huesca faller sällan ur ramen, även om de är jumbo i La Liga, och kommer kämpa till sista blodsdroppen på Camp Nou. Kvalitén i truppen är dock inte tillräckligt bra. Det är inget snack om att Barca är det överlägset bättre laget och om de bara får in första målet hyfsat tidigt kan detta rinna iväg ordentligt. Den modige spelar -2, men jag nöjer mig med -1 som innebär att Barcelona måste vinna med minst två måls marginal. Spel: Barcelona -1 @ 1,53

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 21.00

Gent - Club Brugge: Bortaseger och över 2,5 mål @ 2,97

Wolverhampton - Liverpool: Bortaseger @ 1,67

Wolverhampton - Liverpool: Bortaseger @ 1,67

Barcelona - Huesca: Barcelona -1 @ 1,53 Totalt odds: 7,58 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.