"Livsviktig match för Sverige"

Förra helgen var det som bekant Champions League-final och för alla som tog rygg på mina speltips gick kvällen i dur då Under 2,5 mål samt Oavgjort halvtid/City fulltid satt till 2,14 respektive 3,76 gånger pengarna. Som om inte det vore nog hittade dessutom bägge tripplarna hem till 6,06 respektive 6,36 gånger pengarna. Det är givetvis en härlig känsla när allt flyter på som det gjorde förra helgen och inför Sveriges kolossalt viktiga EM-kvalmatch mot Österrike har jag återigen grävt ner mig i spelstugan.