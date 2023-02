Londonderby - Spurs målsnåla igen

Spelstopp söndag 19 februari: 16.14

Rayo Vallecano - Sevilla: Hemmaseger @ 2,43 (till Oddset)

Sevillas höst var hädisk och andalusierna förtjänade att stirra degraderingen i vitögat med tanke på hur det såg ut på det gröna schackbrädet. Jorge Sampaolis återkomst har med det sagt givit effekt för gästerna som kravlat sig upp på säker mark efter en betydligt mer inspirerande vinter. I torsdags skaffade sig Sevilla ett rejält övertag i Europa League mot PSV när de vann med 3-0 på egen mark, men siffrorna blev alldeles för stora sett till matchbilden.

PSV var väl så bra som Sampaolis manskap och jag blir inte ett dugg förvånad om de tillresta visar tecken på trötta kroppar när de beger sig till Vallecas. Rayo Vallecano har i sin tur fått ladda batterierna i en vecka efter 1-1 borta mot Getafe. Iraolas gäng var det bättre laget i den matchen och jag är ruskigt imponerad av värdarnas spelsätt. Palazon och García är snidare som kan lirka upp Sevilla på egen hand och det finns dessutom sparkapital i en klasspelare som de Tomás.

Rayo är, precis som i fjol, starka på egen gräsmatta där sju poängplock på tio försök är siffror som inte skojas bort i första taget. Här gillar jag de vitrödas fysiska förutsättningar och när ettan står i över 2,40 är det ett odds jag klipper utan att blinka.

Spel: Hemmaseger @ 2,43

Tävling: La Liga

Plats: Campo de Fútbol de Vallecas

Tid: 16.15

TV: C MORE Live 2, C MORE Stream

Tottenham - West Ham: Under 2,5 mål @ 1,98 (till Oddset)

Tottenham har fortfarande maximal känning på en placering inom topp 4 och de liljevita värdarna kommer att vara med i samma kamp en bra bit in på våren. Mot slutet har dock Antonio Conte – som inte finns med här – fått konstatera tunga skador på bärande pjäser. Lloris, Bissouma och framför allt Bentancur saknas när West Ham kommer på besök och med tanke på att Spurs gick på pumpen mot Milan så sent som den gångna veckan finns risk för slitage i detta Londonderby.

West Ham har i sin tur frågetecken för bland andra Aguerd och Paquetá medan Zouma är bekräftat out, men det ska inte hindra The Hammers från att bjuda upp till kamp. David Moyes gäng har förbättrat sina prestationer mot slutet där delade äror mot både Newcastle och Chelsea är imponerande läsning. Sett till Expected Points har gästerna förtjänat mer än vad de hittills fått med sig och jag utesluter inte nytt poängplock när Tottenham dras med problemen de gör.

Är det något värdarna inte gillar är det att föra en matchbild, något som torde innebära att West Ham klarar att hålla fortet trots främmande gräsplan. Under 2,5 mål blir mitt val till höga 1,98.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,98

Tävling: Premier League

Plats: Tottenham Hotspur Stadium

Tid: 17.30

Barcelona - Cádiz: Cádiz (3) @ 1,52 (till Oddset)

Barcelona och Manchester United bjöd publiken och tv-tittarna på maximal underhållning i torsdags. 2-2 slutade den första av två akter och med handen på hjärtat ska katalanerna vara glada som inte har ett underläge att försöka vända på Old Trafford. United vållade gång efter annan Xavis berömda försvar stora problem där det blev tydligt att backlinjen inte trivs med att spela felvända.

Barca var i sin tur inte ofarliga åt andra hållet men det finns orosmoln att ta hänsyn till inför matchen mot Cádiz som ligger inklämd mellan de båda mötena med engelsmännen. Pedri tvingades utgå redan i den första halvleken och jag tror inte att Xavi vill riskera sin guldklimp i en fight som Blaugrana ska kunna vinna även utan mittfältarens närvaro. Dembélé är ett annat avbräck och Cádiz ska heller inte skojas bort hur som helst.

Efter uppehållet har “Den gula ubåten” bara förlorat två av sju ligamatcher och med fräschare ben ska gästerna åtminstone kunna bjuda upp till kamp en bra bit in i denna fight. Cádiz (3) – trevägs – blir mitt spel som rättas grönt vid förlust med max två bollar för de tillresta.

Spel: Cádiz (3) @ 1,52

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 21.00

TV: C MORE Stream

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

