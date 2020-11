"Luckor i Frankrikes försvar - Sverige nätar"

Spelstopp: 20.44

Frankrike - Sverige: Sverige över 0,5 mål @ 1,86

När Frankrike besegrade Portugal med 1-0 i Lissabon säkrade Les Bleus gruppsegern i Nations League. Därmed kan vi möjligen få se ett roterande franskt landslag. N’Golo Kanté spelar i alla fall inte då han är avstängd. Frankrike är såklart alltid starka med världsspelare på alla positioner men i mötet mot Sverige på Friends var Blågult minst lika bra. Där var det en tavla av Olsen som avgjorde det hela.

Sverige såg ruggigt bra ut mot Kroatien och Kulusevski såg ut att trivas på topp bredvid Marcus Berg. Nu är Ekdal avstängd men en möjlig lösning på det är att plocka in Sebastian Larsson som central mittfältare och ta in Claesson på högerkanten. Då skulle Sverige också få in Claesson, Forsberg och Kulusevski på planen samtidigt. En väldigt bra uppställning.

Frankrike förlorade med 0-2 hemma mot Finland i början av samlingen och även om vi bör få se ett bättre Frankrike nu finns det luckor i försvaret att utnyttja. Jag tror Blågult löser minst en påse och 1,80 är bra betalt för det.

Spel: Sverige över 0,5 mål @ 1,86

Tävling: Nations League

Plats: Stade de France

Tid: 20.45

TV: TV4, Cmore Fotboll och Cmore





Venezuela - Chile: Chile -0,5 @ 2,19

Jag trodde Peru skulle kunna skrälla borta mot Chile i fredags natt men så blev det inte alls. Istället stod Chile för en av de mest imponerande prestationerna jag sett nationen göra på ganska länge. 2-0 var siffror klart i underkant. Bäst av alla var Arturo Vidal som noterades för båda målen. Det första var en riktig pärla då mittfältaren dunkade in en boll klockrent i krysset från 25 meter. Mycket vackert.

Venezuela hade som väntat svårt att skapa målchanser mot Brasilien även om de stod upp hyfsat. 0-1 borta mot brassarna är inte mycket att skämmas över. Venezuela räcker dock inte till mot de bästa nationerna och står på noll poäng och noll gjorda mål efter tre omgångar. Rincón, Machís och Rondón är fina spelare, men i övrigt är truppen ganska tunn.

Spelar Chile som de gjorde mot Peru är de ett hot mot vilket landslag som helst i världen. Dessutom har de ett hyfsat sparkapital i Alexis Sánchez som började på bänken i den matchen. Nu kan Alexis mycket väl starta och då bli Chile ännu vassare. -0,5, som betyder bortaseger, finns till finfina 2,19. Den tar vi.

Spel: Chile -0,5 @ 2,19

Tävling: VM-kval

Plats: Estadio Olímpico

Tid: 22.00





Paraguay - Bolivia: Paraguay -1,5 @ 1,81

Bolivia ligger sist i gruppen efter tre spelade omgångar med noll poäng och 3-10 i målskillnad. Det är inte så förvånande, Bolivia rankas som den sämsta nationen i Sydamerika. Hemma i La Paz, på 3600 meters höjd, gör de ofta fina matcher och både Argentina och Ecuador har haft tur som löst treor där under hösten. På resande fot är Bolivia betydligt mer beskedliga. I senaste kvalet tog de inte en enda bortapoäng.

Paraguay har sett fina ut inledningsvis och kommer närmast från en pinne mot Argentina. Därmed står Paraguay på fem poäng efter tre omgångar. Ángel Romero nätade från elva meter mot Argentina och har därmed målat tre gånger i kvalet. Tillsammans med Newcastles Almirón bildar han en sylvass offensiv. Paraguay är ett av de landslag som absolut ska vara med och hugga på en VM-plats bakom de mer givna länderna som Brasilien.

Bolivia har aldrig någonsin besegrat Paraguay på bortaplan och det är svårt att se den sviten brytas nu. Värdarna är betydlig starkare och vinner detta enkelt. -1,5 plockas till 1,81.

Spel: Paraguay -1,5 @ 1,81

Tävling: VM-kval

Plats: Estadio Defensores del Chaco

Tid: 00.00





