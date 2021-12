"Lurig match väntar Mourinho"

Lucia är här med ljus i håret och något annat som skänker ljus är mitt trippelsystem. Helgens kuponger var inte mycket att klaga på även om det var ett ynka mål ifrån full pott både under lördagen och söndagen. Formen känns i alla fall bra och under måndagen testar jag en trippel till riktigt högt odds i trakterna kring 8 gånger pengarna. Löser vi veckans plus redan nu? Häng med!