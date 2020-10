"Lurig trippel bjuds det på"

Spelstopp: 18.59 AFC Eskilstuna - Örgryte: Båda lagen gör mål @ 1,71 Örgrytes säsong har gått lite i vågor och efter en bättre period är göteborgarna nu inne i en formsvacka. En poäng på de fyra senaste omgångarna gör att Sällskapet nu bara har fyra pinnar ner till kval. Närmast kommer ÖIS från 1-3 hemma mot Brage där Bergmark-Wiberg stod för målet. Med honom, Aílton och nye El Kabir i offensiv riktning finns det helt klart kapacitet att skapa chanser. AFC Eskilstuna visar fin form och har plockat tio poäng på sina fyra senaste omgångar. 3-2 borta mot GIF Sundsvall var starka papper, en match där nigerianen Omeje glänste med både mål och assist. Eskilstunas tredje fullträff noterades Christian Ljungberg för och han är nu avstängd. Skulle AFC vinna här skiljer det endast en poäng mellan lagen. En oerhört viktig match således. Både ÖIS och AFC har sina styrkor i offensiven även om gästerna haft svårt att näta mot slutet. Förra mötet mellan lagen slutade 2-1 på Gamla Ullevi och jag tror att båda gängen hittar nätet igen. 1,71 på det utfallet är klart godkänt. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,71

Tid: 19.00 Den Bosch - Helmond Sport: Den Bosch -0,5 @ 1,82 Helmond Sport låg sist i den holländska andradivisionen när allt spel avbröts i våras. Då hade de endast lyckats vinna en bortamatch av 14 och förlorat hela tio stycken. Inte har det börjat speciellt mycket bättre nu då Helmond står på fyra poäng efter sex omgångar och tre raka förluster. 1-5 mot Cambuur för en knapp vecka sedan är knappast något styrkebesked. Den Bosch senaste match blev uppskjuten och därför var fajten mot Telstar för snart två veckor sedan deras senaste uppgift. Den löste inte Den Bosch något vidare vilket hemska 1-6 i baken vittnar om. På hemmaplan ståtar värdarna dock med två segrar på två försök under säsongsinledningen. På topp finns Jizz Hornkamp som sett livsfarlig ut hittills med tre fullträffar som resultat. Helmond Sport har inte bortabesegrat Den Bosch på sju år och det är svårt att se hur de ska lyckas med det konststycket nu. -0,5 på hemmalaget, som är samma sak som den raka ettan, spelas. Spel: Den Bosch -0,5 @ 1,82

Tid: 20.00 Bradford - Harrogate: Bradford över 1,5 mål @ 2,26 Harrogate slutade tvåa i Nations League i den förkortade förra säsongen och befinner sig därmed i League Two för första gången i klubbens historia. Väl där har The Sulphurites inlett helt okej med en seger, två oavgjorda och en förlust. Torsken kom i senaste omgången mot Bolton i en match som slutade 1-2. Nu väntar en tuff uppgift på Valley Parade. Bradford är tippade att tillhöra toppen av serien, precis som de gjorde i fjol då The Bantams endast var några ynka poäng från att få kvala upp mot League One. Fem poäng har det blivit på deras tre inledande omgångar. Fyra mål är facit på de två senaste ligamatcherna och Lee Novak har noterats för tre fullträffar på dessa kamper. 32-åringen, som hämtades in från Scunthorpe i fjol, ser sylvass ut. Harrogate har släppt in fyra baljor på de två senaste matcherna medan Bradford alltså har gjort fyra mål framåt på lika många tillställningar. Mycket talar för att Bradford ska lyckas lösa två mål framåt här och 2,26 på det är riktigt generöst. Spel: Bradford över 1,5 mål @ 2,26

