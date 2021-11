"Lurig trippel med högt odds"

Spelstopp: 20.59 Unión de Sana Fe - Defensa y Justicia: Båda lagen gör mål @ 1,90 Vilken otrolig form Defensa har visat mot slutet. 19 inspelade poäng av 21 möjliga på de sju senaste i ligan är sensationella siffror. I 3-0-matchen mot Rosario hade Merentiel stor show med ett mål och två assist och det är en spelare som alltid är farlig framför mål. Det är inte omöjligt att 25-åringen hittar nätet igen, trots bortaplan där Defensa normalt trivs sämre. Bakåt har de trots de fina resultaten ändå släppt in en del mål. Unión de Santa Fe ligger betydligt längre ner i tabellen och har bara en seger på sina fyra senaste i ligan. Det ska dock sägas att hemmaspelet är helt okej och senast de lirade på den här planen besegrades Rosario, samma lag som fick stryk av Defensa i den senaste omgången, med 3-1. Luna Diale glänste då och det är en spelare med hög kapacitet. Båda lagen har gjort mål i fyra av Defensas fem senaste matcher. På dessa fajter har gästerna släppt in sex baljor så det är inget lag som håller helt tätt bakåt. Unión har samtidigt klarat BLGM-linan i sina tre senaste hemmafajter. Jag tror vi får se något liknande igen med nätrassel i båda burarna. Båda lagen gör mål spelas till fina 1,90. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,90

Tävling: Argentina Primera División

Plats: Estadio 15 de Abril

Tid: 21.00 Sport Recife - Bahia: Hemmaseger @ 2,48 Läget i botten av brasilianska Série A är än mer prekärt efter att lag som Sao Paulo och Juventude vunnit sina matcher under natten till torsdag. Sport Recife har nu långt upp till säker mark medan Bahia behöver plocka in tre pinnar på de sista omgångarna. Värdarna har förlorat och förlorat mot slutet och står på fem nederlag på de sex senaste omgångarna. På hemmaplan har de däremot bara förlorat en av sina fem senaste. Bahia har bara lyckats vinna tre av 16 bortamatcher och kommer till denna tillställning med både Matheus Bahia och Rossi avstängda. Hugo Rodallega finns att tillgå och det är en väldigt meriterad spelare som vräkte in mål i den turkiska ligan för flera olika klubbar. Det har dock inte gått lika enkelt i Brasilien där colombianen inte har nätat sedan mitten av september. Han har faktiskt bara gjort mål i totalt två ligamatcher men då strikern passade på att stänka dit fyra mål i en av fajterna ser statistiken bättre ut än vad den är. Sport Recife måste gå för tre poäng om de ska ha en reell chans att rädda sig kvar i det brasilianska finrummet. Vi lär få se ett hemmalag som sätter full fart medan Bahia försöker hålla sig kvar i matchen. Det lyckas de inte med. 2,48 är bra betalt på den raka ettan och plockas omgående med. Spel: Hemmaseger @ 2,48

Tävling: Série A

Plats: Estádio Ilha do Retiro

Tid: 01.00 (fredag) Banfield - Aldosivi: Hemmaseger @ 1,55 Banfield och Aldosivi står på lika många poäng inför nattens batalj, men de förstnämnda har börjat röra på sig. Två raka segrar finns i bagaget och främst imponerar vinsten över svåra Vélez Sarsfield. Då vändes 0-1 till 2-1 under matchens sista tio minuter tack vare både mål och assist av Datolo som hade hoppat in strax före. Där har Banfield ett ruggigt vasst hot från bänken. Aldosivi hade en hyfsad period i slutet av oktober och början av november, men zoomar vi ut lite så pekar formkurvan rakt ner i källaren. Nio förluster på de 13 senaste omgångarna är inget annat än uselt. På bortaplan har de dessutom inte vunnit en match sedan den tredje augusti. Insúa och Coloccini är två oerhört intressanta försvarare i Aldosivi, men de står knappast på höjden av sina karriärer. Banfield känns mer påkopplade och spelar en bättre fotboll för tillfället. Här tar de tredje raka trepoängaren och 1,55 på den saken duger som virke till min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,55

Tävling: Argentina Primera División

Plats: Estadio Florencio Sola

Totalt odds: 7,30 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.