"Målfest i Liverpool"

Spelstopp lördag: 15.59 - RYGGA TRIPPELN (till Oddset) Fulham - Crystal Palace: Över 2,5 mål @ 1,97 Sett till tabellen finns det ingenting att spela för i Londonderbyt på Craven Cottage. Det går således att argumentera för en möjligen avslagen tillställning, men jag anser samtidigt att derbyfaktorn samt Fulhams och Crystal Palaces respektive spelstil borgar för annat än en återhållsam akt. De sistnämnda har mot slutet varit ovanligt framåtlutade under Roy Hodgson och med gott gry i bagaget finns ingen anledning för Palace att lägga sig lågt vid Themsen. Fulham är i sin tur ett lag som aldrig backar hem oavsett motstånd på hemmaplan. Marco Silva har lotsat nykomlingarna till en kanonsäsong som kan rendera i en slutplacering på den övre halvan. Det är en morot i sig och efter två raka segrar med totalt 7-3(!) mot Leicester och Southampton jagar The Cottagers nya mål och poäng denna lördagseftermiddag. Jag tycker att oddset på över 2,5 mål är överdrivet högt och testar mer än gärna 1,97 på den saken. Framåt! Spel: Över 2,5 mål @ 1,97

Tävling: Premier League

Plats: Craven Cottage

Tid: 16.00 Liverpool - Aston Villa: Båda lagen gör mål @ 1,68 Om det inte fanns så mycket att spela för på Craven Cottage ligger desto mer i potten på Anfield. Liverpool har fortfarande en liten chans att nå topp 4 och för att det ska bli möjligt krävs det troligen att de rödklädda fortsätter att gå rent under återstoden av säsongen. Klopps mannar har radat upp sju raka segrar och ser för dagen väldigt vassa ut, men jag är långt ifrån övertygad om att värdarna bara städar av Aston Villa. Gästernas 2-1-seger mot Tottenham gav rejäl vittring på en Europaplats och skulle The Villans nå dit bör Unai Emery adlas. Spanjoren har med sin taktiska fingerfärdighet fått de rödblå att prestera på extremt hög nivå och truppläget som råder är inget annat än optimalt. Liverpool har i sin tur frågetecken för Núnez och Firmino, men det går ingen nöd på ersättarna i den helröda dressen. Jag lutar åt en öppen matchbild i hamnstaden där det inte skulle förvåna det minsta om bägge lagen hittar nätet. Just detta blir mitt spel till 1,68. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,68

Tävling: Premier League

Plats: Anfield

Tid: 16.00 Almería - Mallorca: Hemmaseger @ 2,29 Mallorca har anammat en stark defensiv under våren som tagit Javier Aguirre och company till förnyat spel i La Liga även nästa säsong. Väl medveten om att det ännu inte är matematiskt klart har jag otroligt svårt att se öborna falla ihop som ett korthus under de avslutande fyra omgångarna. Spelet i egen borg är starkt, men på fastlandet har de tillresta desto större problem. Dessa problem tror jag fortsätter mot ett Almería som är all in och lite till på denna uppgift. Värdföreningen rosar likt Mallorca inte marknaden utanför hemtrakterna, men på den egna arenan är de rödvita faktiskt en maktfaktor. 29 av totalt 36 poäng har fallit framför hemmapubliken och jag tror att supportrarna bär fram Almería till ytterligare en viktoria denna lördag. Baptistao, Suárez och Ramazani är bara några av lirarna som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite på egen hand. Jag hugger höga 2,29 på den motiverade ettan. Spel: Hemmaseger @ 2,29

Tävling: La Liga

Plats: Estadio de los Juegos Mediterráneos

Tid: 18.30

TV: Sportkanalen, C MORE Stream Trippeln - till ODDSET Fulham - Crystal Palace: Över 2,5 mål @ 1,97

Liverpool - Aston Villa: Båda lagen gör mål @ 1,68

Almería - Mallorca: Hemmaseger @ 2,29 Totalt odds: 7,57 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. RYGGA TRIPPELN HÄR - TILL ODDSET