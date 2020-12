"Målfest i Premier League"

Efter att ha varit rätt på det allra mesta den senaste veckan blev det en sämre rek i onsdags. Nya tag under fredagen där jag tar en titt på tre av Europas allra största ligor. Häng med!

Spelstopp: 20.29 Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: Över 2,5 mål @ 1,60 Två lag som inte gillar att förlora möts under fredagen på Volkswagen Arena. Wolfsburg är obesegrade i ligaspelet under hösten medan Frankfurt ståtar med raden 2-7-1. Wolfsburg, som har sex kryss, kommer närmast från en 2-2-match mot Köln och framåt ser det väldigt spännande ut. Weghorst är alltid giftig på topp och med spelare som Brekalo och Ginczek som andra alternativ går knappast Wolfsburg mållösa av plan. Eintracht Frankfurt kommer från tre raka kryss där helgens 1-1 mot Borussia Dortmund absolut inte är något att skämmas över. Kamada öppnade målskyttet då och är en spelare med hög potential. Längst fram alternerar tankarna Silva och Dost medan Kostic tar hand om vänsterkanten på egen hand. Inga dussinlirare direkt. Även Frankfurt ska ses med bra chanser att spräcka målnollan. När lagen möttes här i maj vann Frankfurt med 2-1 och jag tror det blir något liknande igen. En öppen tillställning är att vänta och då hugger jag över 2,5 mål till godkända 1,60. Spel: Över 2,5 mål @ 1,60

Tävling: Bundesliga

Plats: Volkswagen Arena

Tid: 20.30 Leeds - West Ham: Över 2,5 mål @ 1,61 Leeds hade som väntat svårt att stå emot Chelseas fina anfallsspel och föll med 1-3 förra helgen. Än värre var att tyska landslagsmannen Robin Koch skadade sig och inte finns tillgänglig här. Ett rejält avbräck för Leeds som därmed blir av med sin bästa försvarare. Framåt ser det desto bättre ut med Bamford, Rodrigo, Klich och Raphinha alla tillgängliga. West Ham ser fortsatt ut att få klara sig utan sin striker Michail Antonio och visst saknas han. Haller håller inte samma nivå som engelsmannen. Bowen, Fornals och Lanzini är dock skickliga offensiva spelare. Dessutom är The Hammers väldigt tunga på fasta situationer. Tjecken Tomas Soucek är en av ligans bästa huvudspelare och även hans mittfältspartner Declan Rice är en välväxt herre. Leeds får inte ge bort onödiga frisparkar. Tio av West Hams 13 senaste matcher i alla tävlingar har gått över 2,5 mål och jag tror det blir samma visa igen. Överspelet plockas till 1,61! Spel: Över 2,5 mål @ 1,61

Tävling: Premier League

Plats: Elland Road

Tid: 21.00 St. Etienne - Angers: Hemmaseger @ 2,49 Den klassiska storklubben St. Etienne har börjat Ligue 1 väldigt knackigt och är i allra högsta grad indraget i bottenstriden. Närmast kommer de grönvita i alla fall från två raka kryss där 1-1 hemma mot starka Lille var en bra prestation. Khazri stod för målet då från straffpunkten och tillsammans med Hamouma bildar tunisiern ett intressant anfallspar. Arnaud Nordin, som nyligen kommit tillbaka från skada, är en annan spelare som har mycket att ge framåt. Angers har i motsats till Etienne fått en drömstart med 22 inspelade poäng, tio fler än fredagens kombattanter. Tre raka bortasegrar imponerar också men dessförinnan fick Angers stryk av PSG med 1-6 och av Montpellier med 1-4. Det är med andra ord inget omöjligt lag att montera ner och spelare för spelare håller knappast gästernas trupp högre nivå än Saintés. St. Etienne är normalt sett en maktfaktor på Geoffroy-Guichard och här har inte Angers vunnit på hela 2000-talet. Jag tror att värdarna tar sig samman och plockar säsongens blott fjärde trepoängare. 2,49 på att det ska ske är riktigt trevligt. Spel: Hemmaseger @ 2,49

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Geoffroy-Guichard

Tid: 21.00

Trippeln Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: Över 2,5 mål @ 1,60

Leeds - West Ham: Över 2,5 mål @ 1,61

St. Etienne - Angers: Hemmaseger @ 2,49

Totalt odds: 6,41 Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.