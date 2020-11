"Målfest i Serie A"

Jag tittar till den italienska fotbollen lite extra under söndagen och har hittat tre mycket fina spel från Serie A. Ett derby i Bergamo inleder det hela och där tror jag att det kommer smälla rejält i näten. Över 6 gånger pengarna på denna trippel är riktigt bra och vi kastar oss genast över stövellandet!

Spelstopp: 14.59

Atalanta - Inter: Över 3,5 mål @ 1,98

Det har varit målsnåla matcher mellan dessa två blåsvarta lag på senare år. Fem av de sex senaste har faktiskt gått under 2,5 mål. Denna gång tror jag dock att båda gängen har krutet torrt. Inter saknade Lukaku i Madrid men smällde ändå in två bollar på Real. Det räckte inte till poäng men det offensiva spelet imponerade. Belgaren kan mycket väl vara tillbaka nu och då är det målgaranti.

Perisic tog platsen bredvid givna Martínez mot Real Madrid men även Alexis Sánchez är ett bra alternativ där. Med Hakimi och Young på kanterna blir det bra precision i inspelen och på det offensiva mittfältet kan Eriksen, Nainggolan och Brozovic alla starta. Atalanta har bara ett läge och det är full fart framåt. Det straffade sig ordentligt i veckan när de fick stryk av Liverpool med hela 0-5. En pinsam insats.

Zapata hade flera gyllene chanser att näta då och med Gómez och Ilicic bakom sig kommer colombianen få sina chanser här också. Defensivt ser det dock skakigt ut. Inter har varit inblandade i 25 mål på sex seriematcher, alltså över fyra i snitt per match. Atalanta är ännu värre med den galna målskillnaden 17-13 vilket ger fem mål per match i snitt. Jag tror som sagt det kommer smälla under söndagen och över 3,5 mål plockas till runt två gånger pengarna.

Spel: Över 3,5 mål @ 1,98

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 15.00

TV: Cmore Live och Cmore

Torino - Crotone: Torino -0,5 @ 2,07

I Turin ska vi titta till en väldigt viktig bottenmatch. Crotone ligger allra sist med en enda poäng efter sex matcher. Något oväntat togs den mot Juventus, men på det stora hela har inte nykomlingen räckt till. Simy gör det bra men mycket mer än så finns det inte att hota med, åtminstone inte när Rivière är skadad. Här får Crotone ännu en gång fokusera på försvarsspel.

Torino har börjat säsongen ruggigt svagt men tog höstens första seger borta mot Genoa förra helgen. I omgången innan dess fick de stryk mot Lazio med 3-4. Truppen är för bra för att ligga i botten av tabellen. Längst fram finns Belotti som är en av de allra bästa anfallarna i hela ligan och bakom honom finns lirare som Lukic, Gojak, Rincón och Linetty. Samtliga hade gått in i Crotones startelva.

Senast Crotone var uppe i Serie A (säsongen 2017/18) vann Torino hemmamötet med 4-1 och jag tror det blir mer eller mindre spel mot ett mål igen. 2,07 är ett superfint odds på Torino -0,5, som är samma sak som hemmaseger. Den hugger jag omgående.

Spel: Torino -0,5 @ 2,07

Tävling: Serie A

Plats: Olympiastadion

Tid: 15.00

TV: Cmore Live 3 och Cmore





Bologna - Napoli: Över 2,5 mål @ 1,52

Trots att Koulibaly spelade hela matchen i mittförsvaret hade Napoli en del problem med Rijeka under torsdagskvällen. De släppte in ett tidigt mål och efter att de ljusblå hade vänt till 2-1 hade Rijeka faktiskt en nick klockrent i ribban. Försvaret kan tajtas till. Framåt ser det däremot otroligt bra ut sedan Osimhen kommit igång direkt och Lozano äntligen visat upp varför Napoli köpte honom förra sommaren.

Då har jag inte ens nämnt Mertens och Insigne som är lagets två bästa anfallare. Bologna är alltid underhållande att titta på. Barrow, Soriano, Orsolini och Palacio är en supervass kvartett och bakom dessa herrar får Mattias Svanberg mer och mer speltid. Samtidigt har Mihajlovic problem med att tajta till försvaret. Tolv insläppta mål på sex omgångar är såklart några för mycket.

Det blir alltid målglatt när Bologna spelar och jag tror inte det är någon skillnad denna söndag. 14 av de 15 senaste inbördes mötena har gått över 2,5 mål, det 15:e slutade 1-1. Över 3,5 är ett bra bet men jag tar det lite mer säkert och spelar över 2,5 mål till 1,52.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,52

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Renato Dall’Ara

Tid: 18.00

TV: Cmore Live 2 och Cmore

