"Målfest - Lewandowski slår till igen"

Spelstopp: 18.59 Leeds - Southampton: Dubbelchans: X eller 2 @ 1,75 Southampton förlorade fem raka ligamatcher och föll som en sten i tabellen i början av året. Det kan dock till stor del förklaras med en enormt lång skadelista. Hasenhüttl har nu fått tillbaka flera lirare och kan ställa en grym elva på benen, precis som han gjorde i 1-1-matchen mot Chelsea. Minamino, Djenepo, Ings och Redmond startade då offensivt med Che Adams på bänken. En stark uppställning. Lägg därtill ett mittfält med Romeu och frisparkskungen Ward-Prowse så förstår ni att de rödvita har hög kapacitet. Leeds saknar samtidigt sin viktigaste mittfältare Kalvin Phillips på grund av en vadskada och det är ett grymt stort avbräck. Även Rodrigo får fortsatt sitta vid sidan av planen. Leeds har två raka förluster i ryggen och inga marginaler på sin sida. Mot Wolverhampton studsade returen från ett ribbskott i ryggen på målvakten Meslier och in. Dessförinnan släppte The Peacocks in fyra baljor mot Arsenal. Bakåt läcker Bielsas mannar som ett såll och det är något skickliga anfallare som Ings och Adams ska kunna utnyttja. Dessutom tror jag att Romeu och Ward-Prowse vinner mittfältskampen mot Shackleton och Klich. Leeds blir för stora favoriter här och jag lockas oerhört mycket av oddset 1,75 på X2. Den plockar jag. Spel: Dubbelchans: X eller 2 @ 1,75

Tävling: Premier League

Plats: Elland Road

Tid: 19.00 Lazio - Bayern München: Över 3,5 mål @ 2,14 Bayern München har läckt rejält bakåt sedan de kom hem från klubblags-VM. Fem insläppta mot Arminia Bielefeld och Eintracht Frankfurt är såklart inte bra nog. En lång skadelista ger dessutom Hansi Flick en del huvudbry inför åttondelsfinalen mot Lazio på Olympiastadion i Rom. Samtidigt finns världens bästa anfallare Robert Lewandowski i laget och han går sällan mållös av planen. Lazio har garanterat studerat Bayerns senaste matcher noggrant och sett att det finns hål att utnyttja. Troligen kommer romarna lägga sig ganska lågt och försöka straffa Bayern Münchens högt stående backlinje med snabba omställningar. Där finns en av de allra bästa anfallarna i det spelet. Ciro Immobile är oerhört kvick och ska kunna löpa ifrån Boateng om de skulle hamna i en duell. Lazio var väldigt målglada i gruppspelet av Champions League och gick över 3,5 mål i hälften av matcherna. Tre av italienarnas fem senaste tävlingsmatcher har också klarat linan. Jag ser en väldigt underhållande match framför mig där det kommer bli mål. Minst fyra baljor spelas till klart godkända 2,14. Spel: Över 3,5 mål @ 2,14

Tävling: Champions League

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 21.00 Atlético Madrid - Chelsea: Under 2,5 mål @ 1,57 Thomas Tuchel har sedan han kom till Chelsea lagt mest tid på att täta till försvaret. Tysken spelar oftast med en trebackslinje, två wingbacks samt två sittande mittfältare. Det skapar en mur som är väldigt svår att bryta igenom. Visst saknas Thiago Silva i de bakre leden, men med Kanté som sköld framför backlinjen blir det svårt för Atlético-spelarna att ens komma så långt som till försvararna. Framåt har Chelsea haft det svårare och ingen gång under Tuchels ledning har de blåklädda nätat fler än två gånger. Atlético Madrid nätade inte alls i sin senaste ligamatch där de rödvita fick stryk av Levante med 0-2. Det är ovanligt att se Atlético släppa in mål, 16 baljor bakåt på 23 ligamatcher är såklart ett otroligt bra facit. Giménez är skadad, men lita på att Diego Simeone kan organisera ett stabilt försvar ändå. Framåt hänger mycket på individuell briljans från Félix eller Suárez. Mycket talar för att denna match, som spelas i Bukarest, blir något av ett ställningskrig. Räkna med att både Simeone och Tuchel sätter försvarsspelet i första rum och då blir det knappast någon målexplosion i Rumänien. Under 2,5 mål finns till 1,57 och det får duga. Spel: Under 2,5 mål @ 1,57

Tävling: Champions League

Plats: Arena Nationala (Bukarest)

Tid: 21.00 Trippeln Leeds - Southampton: Dubbelchans: X eller 2 @ 1,75

Lazio - Bayern München: Över 3,5 mål @ 2,14

Atlético Madrid - Chelsea: Under 2,5 mål @ 1,57 Totalt odds: 5,87