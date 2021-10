"Målfest när Forsberg ställs mot Messi och Co."

Spelstopp: 20.59 PSG - RB Leipzig: Över 3,5 mål @ 2,23 Det går inte att säga något annat än att RB Leipzig har bjudit på show i inledningen av Champions League. Tyvärr för tyskarna har det främst rullat in bollar i fel mål och de står därmed på noll poäng och 4-8 i målskillnad inför dubbelmötet med PSG. 1-1 mot Freiburg i helgens ligamatch var knappast något som stärkte självförtroendet. Emil Forsberg fick i alla fall rulla in en straff och är hot framåt ihop med spelare som Silva, Nkunku och Szoboszlai. PSG hade stora problem med Angers i helgen och säkrade segern först i 85:e minuten när Mbappé smällde dit en straff. Det var dock inte så konstigt att parisarna hade det svårt då lirare som Neymar, Messi och Marquinhos saknades. Den trion lär kliva in från start nu och det är minst sagt ett hyfsat tillskott till laget. Mot Leipzigs generösa försvar kommer PSG:s stjärngäng komma till gott om chanser. PSG ska gälla som klara favoriter, men 1,41 på den raka ettan intresserar mig inte speciellt mycket. Istället tar jag en titt på målmarknaden där vi erbjuds 2,23 på att det blir minst fyra mål i matchen. Kommer Messi, Neymar och Mbappé alla till spel är det troligt att den linan klaras galant. Det blir dagens första val. Spel: Över 3,5 mål @ 2,23

Tävling: Champions League

Plats: Parc des Princes

Tid: 21.00

TV: Cmore Atlético Madrid - Liverpool: Under 2,5 mål @ 1,80 Mohammed Salah var i storform under lördagen och stod för ännu ett drömmål mot Watford. Som egyptiern spelar just nu har han få övermän i världen. Liverpool har överhuvudtaget varit väldigt målglada och på deras sju senaste tävlingsmatcher har det blivit 32 mål. Under tisdagen är jag dock inne på att det snittet kommer sjunka. Liverpool har en oerhört prestigefull match mot Manchester United till helgen och Klopp behöver hålla hela truppen fräsch. Atlético Madrid är i vanlig ordning ett lag som sätter defensiven först. På åtta ligamatcher har de släppt in sex baljor och i Champions League har spanjorerna 2-1 i målskillnad efter två fajter. Jan Oblak är en av världens bästa målvakter och framför sig har han Hermoso och Giménez. Stefan Savic är avstängd, men Simeone lär få ihop ett hårt arbetande kollektiv som det är svårt att få hål på, precis som vanligt. Dessa två lag ställdes mot varandra i åttondelsfinalen av Champions League våren 2020. Då slutade dubbelmötet totalt 1-1 innan Atlético tog sig vidare efter en galen övertid. Jag tror det blir tätt och målsnålt igen och kliver in på underspelet till 1,80. Spel: Under 2,5 mål @ 1,80

Tävling: Champions League

Plats: Wanda Metropolitano

Tid: 21.00

TV: Cmore Ajax - Borussia Dortmund: Båda lagen & Över 2,5 mål @ 1,69 I Amsterdam väntar en riktigt sevärd tillställning när Ajax tar emot Borussia Dortmund. Ajax leder gruppen på sex pinnar och 7-1 i målskillnad medan tyskarna har lika många poäng och 3-1 i mål. Hemmalaget ser fruktansvärt bra ut offensivt med Tadic, Haller, Berghuis, Klaassen och Neres. Jag ser det som helt uteslutet att Ajax kliver av plan mållösa trots tufft motstånd. Efter en kortare skadefrånvaro var Erling Braut Haaland tillbaka på plan mot Mainz och han gjorde som han brukar. Två mål blev det från den mäktige norrmannen vars samarbete med Marco Reus är väldigt imponerande. Skadeläget är fortsatt inte perfekt, men med den duon redo för spel, uppbackade av lirare som Malen, Bellingham och Hazard, lider Dortmund ingen brist på offensiva pjäser i alla fall. Detta är två av hela Europas mest sevärda lag och det blir alltid mycket mål när de är i farten. Jag tror inte på något undantag nu utan kommer kliva in på överspelen. Vi erbjuds 1,69 på att båda lagen ska hittat nätet och att det ska bli minst tre mål totalt i matchen. Det är helt klart tillräckligt bra. Spel: Båda lagen & Över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Champions League

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 21.00

TV: Cmore Trippeln PSG - RB Leipzig: Över 3,5 mål @ 2,23

Atlético Madrid - Liverpool: Under 2,5 mål @ 1,80

Ajax - Borussia Dortmund: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 1,69

Totalt odds: 6,78 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.