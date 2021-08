"Målfest när Haalands Dortmund spelar"

Under fredagen bjuds vi på matcher från flera högstadivisioner runtom i Europa. Jag väljer att göra nedslag i tre av dessa för min trippel. Lyon plockar hem tre tunga poäng och Venezia åker på sin andra raka förlust. Dessutom blir det i vanlig ordning målglatt när Borussia Dortmund är i farten. Dags att räkna hem tre gröna bockar!

Udinese - Venezia: Hemmaseger @ 1,69

Venezia hade ett ypperligt läge att få med sig något från den mycket svåra premiären borta mot Napoli när Osimhen visades ut efter bara 20 minuter. Nykomlingarna lyckades dock inte utnyttja det numerära överläget utan fick inkassera en 0-2-förlust. Dessutom brände Napoli en straff. Forte är en vass spelare, men på det stora hela räcker inte riktigt gästerna till i det italienska finrummet.

Udinese tog samtidigt en oerhört meriterande poäng hemma mot Juventus. Något de nog ska tacka den polska Juve-målvakten Wojciech Szczesny för då han stod för två rejäla tavlor. Samtidigt var Udinese inte alls dåliga rent spelmässigt och tappet av De Paul kanske inte är så stort som befarat. Pereyra och Deulofeu nätade mot Juventus och är två offensiva pjäser av klass.

Det är hemma i Udine som värdarna ska se till att de slipper undan bottenträsket och mot ett lag av Venezias kaliber ska de vitsvarta gälla som klara favoriter. 1,69 på den raka ettan är taget.

Spel: Hemmaseger @ 1,69

Tävling: Serie A

Plats: Dacia Arena

Tid: 18.30

TV: Cmore

Borussia Dortmund - Hoffenheim: Över 3,5 @ 1,86

Det svänger minst sagt om Borussia Dortmund. På sina tre senaste matcher (två i ligan samt Supercupen) har det blivit 14 mål. 1-2 mot Freiburg var visserligen en missräkning, men de gulsvarta dominerade den matchen klart. Bland annat vann de hörnstatistiken med 10-0. Skadorna hopar sig fortfarande över Borussia, men förutom Hazard är det främst defensiva kuggar som saknas. Här kan Rose starta med Malen, Haaland och Reus på topp. En topptrio som inte har många övermän i hela Europa.

Hoffenheim är även de ett frejdigt manskap. Åtta mål har det blivit på deras två inledande omgångar av Bundesliga som gett fyra poäng. Senast blev det 2-2 mot Union Berlin där dansken Bruun Larsen, med förflutet i Dortmund, nätade. Annars är det främst Kramaric och Dabbur som ska göra det framåt. En duo som verkligen har mål i sig. Bebou har drabbats av corona och saknades senast, men kan möjligen finnas med här.

Dortmund har ett snitt på 4,5 mål per match efter två omgångar medan Hoffenheims siffror är fyra mål per match. Fyra av de sju senaste inbördes mötena har dessutom gått över 3,5 mål. Jag tror vi får se fotbollsgodis av den övre skolan och 1,86 på att minst fyra bollar hittar in i nätet är taget.

Spel: Över 3,5 mål @ 1,96

Tävling: Bundesliga

Plats: Signal Iduna Park

Tid: 20.30

Nantes - Lyon: Bortaseger @ 1,80

Lyon har fått en mardrömsstart på Ligue 1-säsongen. Två oavgjorda och en förlust hittills trots att schemat varit minst sagt överkomligt. Senast ledde Les Gones med 3-1 hemma mot nykomlingen Clermont men fick ändå nöja sig med ett 3-3-resultat. Det fanns dock saker att ta med sig från den matchen. Dembélé stänkte dit två mål och ser ut att fungera bra tillsammans med Aouar, Ekambi och Paqueta. Dessutom kunde Denayer hoppa in efter sin skada och det är en försvarare som kommer göra mycket nytta för Lyon.

Nantes tvingades kvala sig kvar i Ligue 1 förra säsongen. Nu har de inlett något starkare med fyra pinnar på tre omgångar, men närmast kommer Kanariefåglarna från 0-1 borta mot Rennes. Då var det inget att säga om. Coulibaly, Kolo och Cyprien saknades alla och den trion lär inte spela här heller. Chirivella, Girotto, Blas och Simon håller hög nivå, men i övrigt är Nantes ett på pappret klart sämre lag än Lyon.

Gästerna har tre raka inbördes segrar mot Nantes och har på dessa tillställningar noterats för nio mål framåt. Jag tror att det äntligen är dags för islossning för Lyon och när den raka tvåan finns runt 1,80 är jag inte sen att syna.

Spel: Bortaseger @ 1,80

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade de la Beaujoire

Tid: 21.00

Trippeln

Udinese - Venezia: Hemmaseger @ 1,69

Borussia Dortmund - Hoffenheim: Över 3,5 mål @ 1,86

Nantes - Lyon: Bortaseger @ 1,80

Totalt odds: 5,65

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.