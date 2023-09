Målfest när Hammarby tar emot IFK Göteborg

Spelstopp söndag: 14.59 Nottingham - Brentford: Under 2,5 mål @ 1,74 - till Oddset För ovanlighetens skull finns det bara en enda Premier League-match att ta del av under söndagen. Att det spelas kontinentalfotboll i veckan är anledningen till att Nottingham - Brentford står ensamt på menyn i det engelska finrummet. Forest kommer närmast från 0-2 mot Manchester City. Insatsen var det inget fel på och när City fick Rodri utvisad kunde Coopers mannar kliva fram och hota de ljusblå flera gånger. Det är dock inget spelsätt som värdarna normalt anammar. Ett stabilt försvarsspel följt av omställningar på Awoniyi och Gibbs-White är det som vanligen förknippas med de hemmahörande. På samma sätt fungerar Brentford. Mbeumo och Wissa kan ställa till det för många backlinjer, men duon och deras kamrater bör vara slitna efter veckans Ligacupmatch mot Arsenal. Jag tror att det kan prägla insatsen i Nottinghamshire. Två lag som prioriterar förvarsspelet borgar för en målsnål akt och då klipper jag 1,74 på under 2,5 mål. Spel: Under 2,5 mål @ 1,74 Tävling: Premier League Plats: City Ground Tid: 15.00 Hammarby - IFK Göteborg: Över 2,5 mål @ 1,81 - till Oddset Om det luktade målsnålt i England är det en annan doft som omgärdar bataljen på Tele2 Arena. Åtminstone om jag får säga mitt. Hammarby tar inga fångar på sin hemmabana där Cifuentes manskap inte backar för någon opponent. 1-3 i baken mot Malmö FF lyder det senaste resultatet på Tele2 Arena och jag tror att det kommer att innebära ett ruskigt påkopplat Hammarby. IFK Göteborg får se upp med spelare som Erabi, Besara och Djukanovic. Å andra sidan är Blåvitt inte heller oävna åt andra hållet. Marcus Berg har tackat för sig, men i dennes frånvaro ska Santos, Mucolli och Selmani kunna lysa ännu mer. Den sistnämnda lär vara extra motiverad när hans gamla kamrater står på andra sidan och i de två förstnämnda finns både spets och finess som kan luckra upp Bajen. Jag spår en böljande och fartfylld tillställning på konstgräsmattan och sätter stort hopp till många mål. 1,81 på minst tre nätrassel ska vi kunna jobba in över 90 minuter. Spel: Över 2,5 mål @ 1,81 Tävling: Allsvenskan Plats: Tele2 Arena Tid: 17.30 TV: TV4 Play Atlético Madrid - Cádiz: Under 2,5 mål @ 2,04 - till Oddset Att följa upp 0-3 i brakan mot Valencia med att vinna El Derbi Madrileno (3-1) och slå Osasuna (2-0) på bortaplan är inte illa pinkat av Atlético Madrid. Diego Simeone är mästare på att få sitt rödvita lag att studsa tillbaka efter en motgång och det råder inget tu tal om att “Madrassmakarna” går in med ett boostat självförtroende till söndagsaftonens möte med Cádiz. Med det sagt är truppläget allt annat än boostat. Inte mindre än sju tilltänkta startspelare dras med skador och som om inte det vore nog fattas även Morata på grund av det röda kortet han ådrog sig mot Osasuna. Vill det sig riktigt illa är Griezmann den enda renodlade anfallaren som står redo för spel. Då blir jag inte förvånad om Cádiz lyckas stänga ytorna för de hemmahörande. “Den gula ubåten” har varit inblandade i fem akter innehållandes två mål eller färre på de sju omgångarna som avverkats sedan säsongsstarten. När marknaden tror hårt på översidan går jag emot. Särskilt med tanke på rådande förutsättningar och att Atlético har CL att tänka på i veckan. Under 2,5 mål gillas skarpt till 2,04. Spel: Under 2,5 mål @ 2,04 Tävling: La Liga Plats: Wanda Metropolitano Tid: 21.00 TV: TV4 Sport Live 1, TV4 Play Trippeln - till Oddset Nottingham - Brentford: Under 2,5 mål @ 1,74 Hammarby - IFK Göteborg: Över 2,5 mål @ 1,81 Atlético Madrid - Cádiz: Under 2,5 mål @ 2,04 Totalt odds: 6,43 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.