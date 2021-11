"Målfest när slutspelsbiljetten står på spel"

Spelstopp: 18.44 Besiktas - Ajax: Över 3,5 mål @ 2,21 Ajax har gjort rent hus i gruppspelet av Champions League och är redan klara för nästa omgång. Dessutom ska det till något alldeles extra för att de rödvita inte ska sopa hem gruppen. Laget från Amsterdam kan därmed komma avslappnade till Turkiet. Spelare som Tadic, Klaassen, Haller och Berghuis kommer få sina chanser ändå, men frågan är hur stor offerviljan är i försvaret. Besiktas står på noll poäng och lär med största sannolikhet komma sist i gruppen. En stor anledning till det är den långa skadelistan som plågat turkarna under hösten. Nu är det dock i stort sett bara Batshuayi som saknas tillsammans med avstängda Josef. Besiktas vill säkerligen visa sina fans att de fortfarande har ett stort kunnande i sig och med Karaman, Ghezzal och Larin på topp finns det spelare som kan såra Ajax. Jag tycker det mesta talar för att vi får se en svängig batalj mellan två lag som egentligen inte har speciellt mycket att spela för. Den offensiva kvalitén är så pass stor att det smäller minst fyra gånger i näten. Det klickas i till 2,21. Spel: Över 3,5 mål @ 2,21

Tävling: Champions League

Plats: Vodafone Park

Tid: 18.45

TV: Cmore Sporting - Borussia Dortmund: Över 2,5 mål @ 1,70 Kampen om andraplatsen bakom Ajax i Grupp C står mellan Sporting och Borussia Dortmund som möts under onsdagen. Då Borussia Dortmund vann första mötet mellan lagen och har gruppens slagpåse Besiktas kvar att möta på hemmaplan kan de gulsvarta vara ganska nöjda med kryss här. Tyskarna är dock inget lag som kan gå för att spela oavgjort, speciellt inte när Hummels är avstängd. Det kommer bli åka av precis som vanligt när Reus, Bellingham och de andra ställer upp. Sporting dunkade in åtta bollar på 180 minuters fotboll mot Besiktas och har en grym topptrio i Paulinho, Pedro Goncalves och Sarabia. Hemma i Lissabon ska de kunna straffa ett ihåligt Borussia Dortmund även om Borussia är det enda lag som Sporting inte har nätat på under hösten. Bakåt får de dock svårt att stå emot i 90 minuter även om Haaland inte står på andra sidan. Det bjuds på stor fotbollsunderhållning i den portugisiska huvudstaden och jag kliver in på överspelet som finns att plocka till 1,70. Spel: Över 2,5 mål @ 1,70

Tävling: Champions League

Plats: Estádio José Alvalade

Tid: 21.00

TV: Cmore Liverpool - Porto: Porto +0,75 @ 1,72 Liverpool stod för en riktigt bra genomförd andra halvlek mot ett kapitulerande Arsenal i helgen. Bänken såg däremot mer än lovligt tunn ut och återigen har Klopp en mängd av skadade spelare att hantera. Då The Reds redan har säkrat gruppsegern i Champions League finns det ingen som helst anledning till att chansa med slitna spelare och jag räknar med att vi får se en kraftig rotation från hemmalagets sida. Porto kommer däremot komma in med precis allt de har för att plocka hem andraplatsen bakom engelsmännen. Portugiserna kommer spela med en härlig intensitet och de har dessutom en del spelare som kan göra skillnad som bland annat Taremi och Diáz. Bakåt känns de blåvita också stabila även om den minst sagt rutinerade Pepe, som verkar ha lugnat ner sig något med åren, är tveksam till spel. Jag tror att oddset på Liverpool kommer sticka i höjden när startelvorna släpps och kliver genast in på pluslinan. +0,75, som innebär att halva insatsen förloras om Porto torskar med en boll, spelas till 1,72. Spel: Porto +0,75 @ 1,72

Tävling: Champions League

Plats: Anfield Road

Tid: 21.00

