"Målfest - rena rama lekstugan för Salah och Liverpool"

Spelstopp: 15:59

Liverpool - Southampton: Över 3,5 mål @ 1,68

Liverpool förtjänade knappast 1-0-segern mot PSG och kommer att behöva steppa upp rejält i returen på Anfield nästa vecka. Bortsett från det slumpartade målet hände i princip ingenting i offensiv riktning, men jag tror att samma lagdel kommer flygande ur startblocken när Southampton gästar hamnstaden. The Saints är inte i närheten av samma kaliber som det franska motståndet i Champions League.

Salah, Núnez, Jota och Díaz borde alla kunna ha lekstuga med Ivan Juric mannar som ser bedrövliga ut i sitt försvarsspel. Jag har svårt att ens se Southampton hålla tätt i den första halvleken och vid tidig utdelning för Liverpool kan detta rinna iväg till en storseger av monumentala mått. Något som onekligen skulle vara välkommet inför vad som komma skall mot PSG.

Jag ser en faslig mängd mål i kikarsiktet och blir inte förvånad om Liverpool står för samtliga. Över 3,5 mål spelas till nästan 1,70.

Spel: Över 3,5 mål @ 1,68

Tävling: Premier League

Plats: Anfield

Tid: 16.00

Brentford - Aston Villa: Hemmaseger @ 2,32

Aston Villa gjorde vad som krävdes i veckans 3-1-seger mot Club Brugge. Unai Emerys mannar fick revansch efter förlusten mot samma opponent i ligafasen och tvåmålsledningen ska The Villans inte kunna tappa i returen. Med det sagt blir jag inte förvånad om Emery skulle välja att rotera kraftigt i sin startelva denna lördag. Det har nämligen hänt förr efter Champions League-matcher.

Brentford är heller ingen motståndare som skojas bort hur som helst. Särskilt inte på sin hemmabana där The Bees har tagit lejonparten av sina poäng under säsongens gång. Thomas Frank är skicklig på att anpassa sitt lag efter sina motståndare och jag skulle knappast bli chockad om dansken vinner den taktiska kampen mot Emery. Mbeumo och Wissa kan dessutom vinna matchen på det gröna schackbrädet på egen hand.

Jag gillar Brentfords segerchans skarpt och tvekar inte på att klippa ettan till över 2,30. Ett odds som inte finns kvar när det vankas avspark.

Spel: Hemmaseger @ 2,32

Tävling: Premier League

Plats: Gtech Community Stadium

Tid: 18.30

Wolves - Everton: Everton +0,5 @ 1,50

Inte mycket kvarstår av Wolverhamptons säsong efter uttåget ur FA-cupen mot Bournemouth. Kontraktet ska räddas i Premier League men för att tala klarspråk tror jag inte att Wolves hotas av nykomlingarna innan säsongen är slut. Denna lördag är de orangeklädda dessutom kraftigt försvagade i sin offensiv när Matheus Cunha saknas. Utan honom blir det svårt att bräcka Everton.

David Moyes har ridit in som en vit riddare i hamnstaden och tagit The Toffees all världens väg från bottenstriden. Bara en förlust i samtliga ligamatcher under skottens styre är starka papper och sköter Everton sina kort rätt utanför rikets näst största stad blir jag inte förvånad om de blåklädda tar med sig hela kakan. Inte minst när de slipper handskas med Matheus Cunha.

Everton +0,5 är spelet jag fastnar för. 1,50 är inget kanonodds men duger gott som virke på trippeln.

Spel: Everton +0,5 @ 1,50

Tävling: Premier League

Plats: Molineux

Tid: 21.00

Trippeln

Liverpool - Southampton: Över 3,5 mål @ 1,68

Brentford - Aston Villa: Hemmaseger @ 2,32

Wolves - Everton: Everton +0,5 @ 1,50

Totalt odds: 5,85

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.