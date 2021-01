"Målfest väntar med jokern Kulusevski"

Spelstopp: 14.29 Heerenveen - Fortuna Sittard: Heerenveen -0,5 @ 1,67 Heerenveen hade en väldigt jobbig avslutning på hösten med sju raka ligamatcher utan seger. Dagen innan julafton blev det förlust med 0-3 mot Feyenoord. Truppen ser dock intressant ut med de unga svenskarna Rami Hajal och Benjamin Nygren samt den före detta Elfsborgs-backen Ibrahim Dresevic. Den stora stjärnan i laget är dock Henk Veerman som står noterad för nio ligamål under säsongen. En mycket skicklig anfallare. Fortuna Sittard hade bara mäktat med tre poäng efter de tio inledande omgångarna men avslutade hösten strålande med tre segrar och en oavgjord. Motståndet var dock inte det svåraste i dessa matcher och nu är anfallaren Mats Seuntjens avstängd. Svenskarna Emil Hansson och Tesfaldet Tekie finns i klubben och får gott om speltid. I övrigt är dock gästernas trupp medioker. Heerenveen är ett bättre lag i grunden och när de nu fått ett uppehåll att samla ihop sig på bör vi få se ett hemmalag som går ut och tar tag i matchen redan från start. Detta vinner Nygren och company. Heerenveen -0,5 spelas till 1,67 gånger fläsket. Spel: Heerenveen -0,5 @ 1,67

Tävling: Eredivisie

Plats: Abe Lenstra Stadion

Tid: 14.30

Augsburg - Stuttgart: Stuttgart -0,5 @ 2,05 Augsburg ligger som vanligt i mitten av Bundesliga och startade om serien genom att besegra Köln med 1-0 på bortagräs. Den brasilianska kantspringaren Iago nätade då. Annars är det främst Vargas, Caligiuri och Niederlechner som ska göra det nu när Jensen och Finnbogason är skadade. Niederlechner, som vräkte in 13 mål i fjol, har dock ännu inte hittat nätet denna säsong. Överhuvudtaget känns offensiven trubbig. Det gör den inte hos Stuttgart som har nätat tio gånger fler än Augsburg hittills. Detta trots att nykomlingen torskat två raka fajter med 0-1. González, Kalajdzic och Wamangituka har tillsammans stått för 16 fullträffar vilket är lika många som hela Augsburg. Klassen som finns hos Stuttgart visades tydligt när de skickade Lucien Favre till arbetsförmedlingen via 5-1 mot Dortmund innan Lucia. Stuttgart känns mycket intressantare än Augsburg och ska ses med bra chans att lösa tre poäng trots bortaplan. -0,5 på gästerna står i 2,05 gånger stålet och är ett superdrag. Spel: Stuttgart -0,5 @ 2,05

Tävling: Bundesliga

Plats: WWK Arena

Tid: 15.30 Juventus - Sassuolo: Båda lagen gör mål @ 1,79 Juventus har kämpat i ligaspelet under hösten men stod för ett styrkebesked när de besegrade serieledarna Milan med 3-1 i veckan. Det innebär att det nu är sju poäng upp till förstaplatsen med en match mindre spelad. Framåt ser det ljust ut sedan Federico Chiesa kommit igång ordentligt. Bredvid honom är Ronaldo en målmaskin medan Dybala har en enorm högstanivå i sig. Dessutom är svensken Kulusevski en fin joker. Defensivt går det dock att störa Juve som släppt in mer än ett mål per match i snitt. I 4-1-segern mot Udinese hade dessutom motståndarna två träffar i virket samt ett mål inne som dömdes bort för en tveksam hands. Det är något som Sassuolo kan dra styrka ur. Även fast gästerna får klara sig utan viktiga Berardi finns det mål i De Zerbis lag. Djuricic, Boga, Caputo och Raspadori kan mycket väl lösa en balja i Turin. De två senaste mötena mellan lagen har slutat 3-3 och 2-2. Med tanke på att Sassuolo alltid satsar offensivt tror jag det blir målrikt igen. Att båda lagen ska hitta nätet prövas till 1,79. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,79

Tävling: Serie A

Plats: Allianz Stadium

Tid: 20.45

TV: Cmore Fotboll och Cmore

