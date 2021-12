"Målfest väntas när Chelsea vill försvara ligaledningen"

Serie A och Premier League matar på med matcher under veckan och vi hittar flera fina tillställningar under onsdagen. Jag tar en titt på de tidiga kamperna från Serie A som inte finns med på Europatipset. Dessutom blir det målrikt när Chelsea gästar Vicarage Road. Till en bit över 6 gånger pengarna går jag för storslam!

Spelstopp: 18.29

Bologna - Roma: Över 2,5 mål @ 1,74

Roma tog sin andra raka seger i seriespelet när Torino gästade huvudstaden för några dagar sedan. En skön viktoria för Mourinho vars lag börjar hitta tillbaka till grunderna igen. Smalling är tillbaka i försvaret och det gör massor för tryggheten. Framåt skadade sig Pellegrini mot Torino, men med Abraham, Mkhitaryan, Zaniolo och El Shaarawy i truppen finns det både bredd och spets på de positionerna. Roma går knappast mållösa från plan.

Bologna har varit inblandade i två målsnåla bataljer i rad, mot Venezia och Spezia, men är i grunden ett frejdigt spelande lag. Arnautovic och Barrow håller väldigt hög klass i offensiven och kan backas upp av Soriano, Sansone, Santander eller Skov Olsen. Imponerande. Dessutom är Mattias Svanberg en mittfältare som trivs bäst på motståndarnas planhalva. Bakåt ser det desto tunnare ut med Medel som försvarschef och 24 insläppta på 14 matcher är lite väl många.

Bologna snittar över tre mål på sina matcher och fyra av de fem senaste mötena mot Roma har klivit över mållinan. Med den statistiken i ryggen tycker jag att 1,74 är några punkter för högt på överspelet. Det blir första valet i min trippel.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,74

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Renato Dall’Ara

Tid: 18.30

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Inter - Spezia: Inter -2,25 @ 2,14

Spezia föll med 0-1 mot Bologna och har därmed bara mäktat med sju poäng på sina tio senaste matcher. Sex av dessa pinnarna har tagits på hemmaplan. På resande tass har gästerna fyra raka förluster med totalt 14 insläppta mål. Maggiore, Kovalenko, Strelec och Nzola är hyfsade spelare på offensiv planhalva, men i försvaret är det ofta hönsgård och det kommer bli mycket försvarande nu.

Inter är på jakt efter Napoli i toppen av Serie A och besegrade just Napoli med 3-2 i sin senaste ligamatch på hemmaplan. Därefter slogs Venezia tillbaka med 2-0 av bara farten. Hemma på San Siro är de blåsvarta obesegrade under höstens Serie A-spel och med spelare som Dzeko och Martínez igång på alla cylindrar är de svåra att hålla från målet. Den duon kommer få gott om lägen under onsdagskvällen.

Inter är ett mycket bättre lag på alla positioner och kommer dominera den här matchen fullständigt. Jag är också inne på att de får tidig utdelning och att det sedan bara rullar på. -2,25, som innebär att halva insatsen förloras om matchen slutar med en tvåmålsvinst för Inter, spelas till höga 2,14.

Spel: Inter -2,25 @ 2,14

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

TV: Cmore Live och Cmore

Watford - Chelsea: Över 2,5 mål @ 1,69

Chelsea öste på hemma mot Manchester United, men ett stort misstag av Jorginho och en mäktig David De Gea gjorde att The Blues bara fick en pinne från matchen. Det saknades effektivitet längst fram och det kan lätt rättas till genom att plocka in Mason Mount och Romelu Lukaku från start. Två spelare som höjer kvalitén på offensiven ännu mer. Mot ett försvarssvagt Watford kommer Chelsea hitta nätet några gånger.

Watford följde upp 4-1 mot Manchester United med 2-4 mot Leicester och de två matcherna säger det mesta man behöver veta om The Hornets. Claudio Ranieri har fått sitt lag att våga ta för sig och spelare som Joao Pedro, Emmanuel Dennis och Joshua King trivs ypperligt när det är öppna spjäll. Offensivlustan blottlägger dock en ganska svag försvarslinje vilket vi såg i helgen när det blev fyra nya baklängesmål.

Jag tror det blir en häftig match på Vicarage Road som är fylld av målchanser. Chelsea kan mycket väl klara mållinan på egen hand, men jag skulle heller inte bli förvånad om Watford kan få hål på Mendy. I vilket fall som helst känns överspelet riktigt bra och 1,69 är helt okej på den saken.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Premier League

Plats: Vicarage Road

Tid: 20.30

Trippeln

Bologna - Roma: Över 2,5 mål @ 1,74

Inter - Spezia: Inter -2,25 @ 2,14

Watford - Chelsea: Över 2,5 mål @ 1,69

Totalt odds: 6,29

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.