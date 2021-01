"Målgaranti - Zlatan tillbaka i startelvan"

Spelstopp: 18.44 Jong Utrecht - Jong Ajax: Över 3,5 mål @ 1,91 Jong-lagen i Nederländerna är storklubbarnas ungdomslag som har en plats i andradivisionen Eerste Divisie. Där är det fullt fokus på individens utveckling medan resultaten kommer i andra hand. Det gör att vi ofta får se svängiga historier när Jong-lagen är i farten och jag tror inte det blir någon skillnad denna gång. Jong Ajax har åtta raka utan seger men har bara gått mållösa från en av dessa fajter. Jong Utrecht visar gott gry med två raka segrar. Jeredy Hilterman är en anfallare av hög klass som hunnit med att pytsa elva gånger i ligaspelet. Bland övriga spelare i laget ska Hicham Acheffay nämnas, en mycket skicklig kreatör som ligger bakom det mesta hos värdarna. Tillsammans med Hilterman och Velanas bildar han en trio längst fram som är jobbig att möta. De fem senaste inbördes mötena mellan lagen har slutat (med Ajax siffror först) 3-2, 2-7, 4-0, 3-3 och 3-4. Samtliga över 3,5 mål således. Jag tror det blir målrikt värre igen och över 3,5 mål är en given del av min trippel. Spel: Över 3,5 mål @ 1,91

Tävling: Eerste Divisie

Plats: Sportcomplex Zoudenbalch

Tid: 18.45 Cagliari - Milan: Båda lagen gör mål @ 1,61 Milan har bara förlorat en av 17 ligamatcher så långt och leder serien med tre poäng före Inter om de skulle lösa en seger på Sardinien. Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i laget och lär ta plats från start. Med svensken på plan råder nästintill målgaranti, åtminstone med yrvädret Saelemaekers bakom. Milan har faktiskt gjort mål i samtliga ligamatcher under säsongen, något som imponerar stort. Här har dock de rödsvarta en del avbräck både på grund av skador, covid-19 och avstängning (Rafael Leao). En liten strimma hopp för Cagliari att uträtta något således. Hemmalaget har även de en fin offensiv där namn som Joao Pedro, Simeone och Nainggolan måste nämnas. Det är spelare som definitivt ska kunna hitta luckor i den rödsvarta försvarsmuren. Cagliari visar usel form men har målat i fem av sina sex senaste tävlingsmatcher och här tror jag att de får in minst en kasse igen. Att båda lagen ska göra mål känns väldigt sannolikt och 1,61 på det får duga. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,61

Tävling: Serie A

Plats: Sardegna Arena

Tid: 20,45

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Arsenal - Newcastle: Newcastle +1,5 @ 1,66 Arsenal var ruggigt idélösa i hemmamötet med Crystal Palace som slutade 0-0. De farliga chanserna gick att räkna på ena handens fingrar och inte ens Saka och Smith Rowe lyckades skapa något framåt. I matchen innan dess ställdes The Gunners mot just Newcastle i FA-cupen och det var samma visa då. Den matchen slutade också 0-0 efter 90 minuter och sedan kunde Arsenal ta sig vidare efter förlängning. Newcastle har ett klart förbättrat skadeläge jämfört med för några veckor sedan och kan här välja mellan Almirón, Wilson, Joelinton och Carroll på topp. Det är en uppställning som ska kunna hota hemmaförsvaret. The Magpies må visa svag form men det är sällan de vitsvarta blir blåsta av stolen. Det är endast en gång på de sju senaste matcherna som Newcastle torskat med mer än ett mål och det var 0-2 borta mot Manchester City. Arsenal kommer ha högst ambitioner i matchen och lär ha bollen större delen av de 90 minuterna. Som det sett ut mot slutet är det dock inte mycket som tyder på att The Gunners ska gå ut och köra över sina motståndare. +1,5 på Newcastle, som innebär att laget från norr har råd att torska med en boll, spelas till fina 1,66. Spel: Newcastle +1,5 @ 1,66

Tävling: Premier League

Plats: Emirates

Tid: 21.00

Trippeln Jong Utrecht - Jong Ajax: Över 3,5 mål @ 1,91

Cagliari - Milan: Båda lagen gör mål @ 1,61

Arsenal - Newcastle: Newcastle +1,5 @ 1,66

Totalt odds: 5,10