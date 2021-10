"Målgaranti i kvällens stormöte"

På torsdagens trippel tar jag en närmare titt på stormatchen från Europa League mellan Lazio och Marseille. Två lag som kommer från starka insatser i sina respektive serier. Där drar italienarna det längsta strået. Det blir målglatt i Sevilla och i Rumänien får vi se en bortaseger i den europeiska tredjedivisionen Europa Conference League. Kalaset tickar in en bit över 6 gånger pengarna, inget som får missas!

På torsdagens trippel tar jag en närmare titt på stormatchen från Europa League mellan Lazio och Marseille. Två lag som kommer från starka insatser i sina respektive serier. Där drar italienarna det längsta strået. Det blir målglatt i Sevilla och i Rumänien får vi se en bortaseger i den europeiska tredjedivisionen Europa Conference League. Kalaset tickar in en bit över 6 gånger pengarna, inget som får missas!