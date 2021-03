"Målgaranti i kvällens toppmöte"

Spelstopp: 18.59 Chelsea - Everton: Båda lagen gör mål: Nej @ 1,72 Chelsea har fått in en helt annan trygghet i sitt försvarsspel sedan Tuchel tog över från Lampard. Trots att Thiago Silva saknats är The Blues väldigt svåra att få hål på. Mendy är en lysande målvakt och framför honom har spelare som Rüdiger, Christensen och Azpilicueta varit vassa. Hållna nollor mot Manchester United, Liverpool och Atlético Madrid mot slutet visar att försvaret håller även mot allra tuffaste motstånd. Ska det bli noll insläppta mål nu också måste gästernas brasse Richarlison hållas i schack. Han har nämligen nätat i fyra raka matcher. Annars är det försvarsspelet som imponerat mest även hos Everton de senaste veckorna. Tre raka segrar och nollan intakt bakåt mot West Bromwich, Liverpool och Southampton är starka siffror. Jordan Pickford känner nog flåset från Robin Olsen för han har sett vass ut. Jag tror vi får se en ganska avvaktande matchbild där båda lagen tänker försvarsspel först. Ett målfyrverkeri ser jag som långsökt. Att båda lagen inte ska göra mål finns till fina 1,72 och den hugger jag omgående. Spel: Båda lagen gör mål: Nej @ 1,72

Tävling: Premier League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 19.00 Gent - Oostende: Båda lagen gör mål @ 1,68 Gent har inte alls visat samma fina takter som i fjol och ligger i mitten av den belgiska tabellen. Sju raka ligamatcher utan förlust är åtminstone ett steg framåt och skickliga spelare finns det minsann gott om, inte minst i offensiven. Yaremchuk har tryckt in 14 ligamål under säsongen och får god hjälp av Dorsch, Tissoudali och Niangbo. En kvartett som Oostende måste hålla ögonen på. Gästerna har överraskat stort under säsongen och ligger fyra i Jupiler League. Oostende har under de senaste matcherna saknat sin bästa målskytt Fashion Sakala som är ett osäkert kort här, men det har inte spelat någon roll när Makhtar Gueye har klivit upp stort. Senegalesen har nätat sju gånger på sina sex senaste framträdanden. Mamadou Thiam har kompletterat honom på ett bra sätt i Sakalas frånvaro. Dessa två lag har mötts sex gånger sedan början av 2019 och det är endast en gång som inte båda lagen har lyckats hitta nätet. Jag tror vi får se en underhållande historia igen och visst ringer det i båda näten. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,68

Tävling: Jupiler League

Plats: Ghelamco Arena

Tid: 20.45 Inter - Atalanta: Båda lagen gör mål och över 2,5 mål @ 1,93 Antonio Conte har angenäma problem när han ska ta ut sin startelva till mötet med Atalanta. Vanligtvis är det Martínez som tar plats bredvid Lukaku längst fram, men mot Parma fick Sánchez chansen och stänkte dit två baljor. Konkurrensen är även mördande på mitten där Vidal fått sitta på bänken mot slutet när Eriksen, Brozovic och Barella varit så bra. Det kommer i vilket fall som helst vara ett mycket skickligt offensivt lag som ställer upp. Atalanta fick se Zapata göra comeback efter en kortare skadefrånvaro när Crotone besegrades med 5-1. Colombianen byttes in i den andra halvleken och stod för en assist. Med honom och Muriel som alternativ längst fram och en Josip Ilicic med gryende form bakom är det få lag i världen som kan stå emot gästerna från Bergamo. Dessutom löper Gosens och Maehle oerhört mycket på kanterna. Det har varit målsnålt när dessa två lag ställts mot varandra på senare år, men det tror jag inte det blir nu. Inter har gått över 2,5 mål i fyra raka matcher och Atalanta är det lag i hela serien som varit inblandade i flest mål (framåt och bakåt) med målskillnaden 60-32. Här gör båda lagen mål och dessutom blir det minst tre mål i matchen. 1.93 på den saken är fullt godkänt. Spel: Båda lagen gör mål och över 2,5 mål @ 1,93

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 20.45

