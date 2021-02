"Målgaranti - målkungarnas duell väntar"

Spelstopp: 17.59 Crotone - Sassuolo: Över 2,5 mål @ 1,70 Crotone kan bara inte hålla tätt. 0-4 mot Milan innebär att jumbon i Serie A totalt släppt in 50 ligamål på 21 matcher. Det är såklart alldeles för mycket. Framåt finns det annars en del kvalité som då och då visar sig. Det var till exempel inte så längesedan som benevento besegrades med 4-1. Simy, Rivière och Messias stod för grannlåten framåt då och sedan dess har Di Carmine och Ounas spetsat till truppen ytterligare. Sassuolo är alltid frejdiga under De Zerbis ledning även om resultaten inte gått med de grönsvarta mot slutet. Den offensiva uppställningen med Defrel, Berardi, Caputo och Djuricic håller väldigt hög klass. Sassuolo har faktiskt nätat i elva raka seriematcher. Då de samtidigt har släppt in baljor i tio raka har resultaten ändå inte gått Sassuolos väg. Frågan är om deras frejdiga anfallsspel överväger det slapphänta försvaret denna gång. När lagen möttes på Mapei Stadium i höstas vann Sassuolo med 4-1 och det bör kunna bli en underhållande tillställning igen. Jag tror det ringer ordentligt i målen och över 2,5 mål spelas till fina 1,70. Spel: Över 2,5 mål @ 1,70

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Ezio Scida

Tid: 18.00

TV: Cmore Live och Cmore

Inter - Lazio: Båda lagen gör mål @ 1,70 Inter och Lazio är inte bara en match mellan två lag som siktar på en framskjuten placering i Serie A, det är också en väldigt intressant duell mellan två målkungar. Immobile och Lukaku har båda nätat 14 gånger vardera i ligaspelet denna säsong och ligger två baljor efter en viss Ronaldo inför helgens matcher. Räkna med att de båda anfallarna är hungriga på mer mål när de nu ställs mot varandra. Lazio har vunnit sju av sina åtta senaste tävlingsmatcher och framförallt är de nästintill omöjliga att hålla borta från målet. De ljusblå Örnarna har nätat i 25 raka fajter. När inte Immobile har dagen finns det spelare som Correa, Muriqi och Milinkovic-Savic som kan göra jobbet istället. Inter har å sin sida lirare som Sánchez och Martínez som kan hjälpa Lukaku med målskyttet. När lagen möttes i Rom tidigare under säsongen slutade det 1-1 och jag har svårt att se hur något av lagen ska gå mållösa av planen. Båda lagen gör mål spelas därför till fullt godkända 1,70. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,70

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 20.45

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Bordeaux - Marseille: Hemmaseger @ 2,59 Marseille har det inte lätt för tillfället. Fansen har stormat träningsanläggningen, tränaren Villas-Boas har lämnat i protest mot att ledningen plockat in spelare han inte vill ha och på planen går ingenting med de ljusblå. Två poäng på de sex senaste ligamatcherna håller inte och nu får gästerna klara sig utan spelare som Payet, Amavi och Milik. Dessutom är både Caleta-Car och Álvaro frågetecken. Jätteläge för Bordeaux således att vända sin negativa trend. Laget från vinområdet har nämligen förlorat sina tre senaste i ligan. Kvalité finns det dock gott om, bland annat i den form av den forne supertalangen Hatem Ben Arfa som i sina bästa stunder är väldigt sevärd. Lagets bästa spelare under året har dock varit Ui-jo Hwang. Sydkoreanen står noterad för sex ligamål och är ständigt i rörelse. Bordeaux har en minst sagt intressant historia med Marseille. De har nämligen inte förlorat en enda hemmamatch mot OM sedan 1977! Med den statistiken i ryggen lockar det höga oddset 2,59 på hemmasegern. Den plockar jag! Spel: Hemmaseger @ 2,59

Tävling: Ligue 1

Plats: Matmut Atlantique

Tid: 21.00

Trippeln Crotone - Sassuolo: Över 2,5 mål @ 1,70

Inter - Lazio: Båda lagen gör mål @ 1,70

Bordeaux - Marseille: Hemmaseger @ 2,59

Totalt odds: 7,48 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: