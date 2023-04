Målkalas i Liverpool

Spelstopp: 15.59 Brentford - Aston Villa: Över 2,5 mål @ 2,00 Viktiga poäng står på spel på Gtech Community Stadium där Brentford och Aston Villa är med i kampen om Europaplatserna. För närvarande är det de sistnämnda som har bäst häng på topp 6 då de placerar sig som tabellsexa, men det ska raskt påpekas att flera jagande lag har färre matcher spelade. Här anser jag dessutom att Ollie Watkins och hans kamrater blir smått övervärderade av oddsmarknaden. Nio poängtapp på 15 bortamatcher talar sitt tydliga språk och då ska det också nämnas att Brentford bara förlorat två hemmamatcher på hela säsongen. Jag blir inte förvånad om det fortsätter på samma spår denna lördag men det är samtidigt ett målspel som lockar allra mest i London. Villa släpper till rikligt med målchanser på främmande gräs och är det någonstans Brentford trampar plattan i mattan är det framför egen publik. Ivan Toney och Ollie Watkins kan lösa över 2,5 mål på egen hand och till två gånger såsen blir det mitt första klick på trippeln. Spel: Över 2,5 mål @ 2,00

Tävling: Premier League

Plats: Gtech Community Stadium

Tid: 16.00 Liverpool - Nottingham: Liverpool över 2,5 mål @ 1,74 Liverpool körde över Arsenal under de avslutande 45 minuterna där Klopps gäng borde funnit en väg till tre poäng med tanke på de högkaratiga målchanser som skapades. Retroaktiv utdelning kom däremot i efterföljande match mot Leeds där Pool vann med hela 6-1. Jota, Salah och Gakpo stortrivdes med ytorna som The Peacocks erbjöd och jag tror att trion kommer göra detsamma när ligans sämsta bortalag gästar Anfield. Nottingham befinner sig i en väldigt mörk spiral där flera månader passerat utan trepoängare. Värst går gästerna utanför City Grounds gränser där blott sex inspelade poäng på 15 bortamatcher är klart sämst i klassen. Mängder av normalt bärande pjäser ser ut att saknas för Steve Cooper vars adepter får sikta in sig på att försöka hålla siffrorna nere i hamnstaden. Det tror jag inte att de lyckas med. Liverpool är urstarka på Anfield och kommer att ta tag i detta från första minut. Att de rödklädda ska göra minst tre mål i matchen kan tyckas som en tuff lina, men ett tidigt ledningsmål kan mycket väl innebära att detta rinner iväg. Jag klickar minst tre röda baljor till 1,74. Spel: Liverpool över 2,5 mål @ 1,74

Tävling: Premier League

Plats: Anfield

Tid: 16.00 Degerfors - Elfsborg: Degerfors (1) @ 1,96 Elfsborgs 5-0-seger mot Brommapojkarna gav eko i Svedala. Kort därefter annonserades Ondrejkas flytt till Royal Antwerp – talangen lämnar i sommar – och hastigt och lustigt flög oddset på den raka tvåan ned till alldeles för lågt pris enligt mig. Boråsarna trivs inte som bäst på gräs och när bland andra Ondrejka och Frick dras med frågetecken lockas jag av att gå emot de tillresta på Stora Valla. Degerfors förlorade fjolårets motsvarande möte med 0-6, men det var i en becksvart period där bruksklubben stod poänglösa efter en hemsk inledning. Jag tycker att det har sett betydligt bättre ut den här säsongen och 3-1 i hemmapremiären mot Halmstad var definitivt en insats att bygga vidare på inför denna uppgift. Vukojevic och Campos har förutsättningar för att såra ett defensivt naivt Elfsborg på egen hand. Lyckas duon slita sig loss från sin bevakning är mycket vunnet och nästan dubbel deg på minst en hemmapinne är för bra för att missa. Degerfors (1) – detsamma som 1X – blir mitt sista spel. Spel: Degerfors (1) @ 1,96

Tävling: Allsvenskan

Plats: Stora Valla

Tid: 17.30

TV: C MORE Stream TILL TRIPPELN Brentford - Aston Villa: Över 2,5 mål @ 2,00

Liverpool - Nottingham: Liverpool över 2,5 mål @ 1,74

Degerfors - Elfsborg: Degerfors (1) @ 1,96

Totalt odds: 6,82 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

TILL TRIPPELN