"Målkalas i Premier League"

Spelstopp: 18:59 IFK Göteborg - Varbergs BoIS: Under 2,5 mål @ 1,89 Det lär smälla lite extra på Ullevi denna afton då IFK Göteborg drabbar samman med Varbergs BoIS i ett västkustderby. För ungefär en månad sedan stötte aktörerna på varandra på Varberg Energi Arena och då stod de grönsvarta som segrare efter att Blåvitt slarvat oerhört i de bakre leden. Det gjorde Micke Stahres mannar även borta mot Malmö FF, men trots underläge 0-1 lyckades Kamraterna samla mod och efter en del rabalder åkte värdarna hem med samtliga poäng efter att ha vänt till 3-2. Segern lär ha givit en boost till spelartruppen och här kan vi räkna med ett påkopplat Blåvitt efter scenerna i det vändande mötet. Varberg är dock inga duvungar och defensivt har Jocke Perssons adepter sett ohyggligt bra ut den senaste tiden. Bara ett insläppt mål på de fyra senaste är starka papper och mot ett IFK Göteborg som inte trivs med att föra matchbilden ska gästerna kunna stå pall på ett bra sätt i de bakre leden. De Brito, Zackrisson, Stanisic och Lindner är stabila pjäser i backlinjen som är beredda att ta kampen med fysiskt starka spelare som Berg och Sigthorsson i Blåvitt. Åt andra hållet har dock besökarna bara lyckats med två baljor på de tre senaste och det är inte ett facit som skrämmer slag på Änglarna. Jag tycker att det doftar målsnålt på Ullevi och klickar därför i under 2,5 mål till mer än godkända 1,89 gånger fläsket. Spel: Under 2,5 mål @ 1,89

Tävling: Allsvenskan

Plats: Ullevi

Tid: 19:00 Östersunds FK - Kalmar FF: Bortaseger @ 1,95 Östersunds kräftgång har knappast undgått någon fotbollsintresserad vid det här laget. Endast en inspelad poäng av de senaste 21 möjliga luktar degradering lång väg och i förra veckan stod det också klart att Falkarna inte kommer att delta i gruppspelet i Svenska Cupen efter 1-2-torsken mot Brommapojkarna. Läget är således nattsvart för Amir Azrafshan och company som lär få det hett om öronen även denna måndag. Värdarna var utspelade av Kalmar i det vändande mötet på Guldfågeln Arena och får svårt att upprepa poängen de tog i den bataljen. Kalmar anländer till Jämtkraft Arena i gott slag då smålänningarna har plockat sju poäng av de senaste nio möjliga. Berg, Fröling och Jansson är alla spelare som kan såra Östersund på egen hand och även om Jonathan Ring är avstängd anser jag ändå att gästerna ska ses med god segerchans. Vänsterbacken Sebastian Ring är tillbaka från avstängning och med Piotr Johansson på andra kanten finns gott om offensiva hot i Henrik Rydströms offensiv. Förr eller senare tror jag att den blir utslagsgivande på plastmattan. Kalmar är ett bättre lag än Östersund och när finfina 1,95 uppenbaras på den raka tvåan kan jag inte hålla fingrarna borta. Spel: Bortaseger @ 1,95

Tävling: Allsvenskan

Plats: Jämtkraft Arena

Tid: 19:00 West Ham - Leicester: Över 2,5 mål @ 1,81 West Ham stod för en sprakande premiär då The Hammers två gånger om kom tillbaka från underlägen i 4-2-segern mot Newcastle. Michail Antonio och Saïd Benrahma serverade varandra till varsin balja och dessutom hann också Soucek med att peta in en straffretur efter att Antonio bränt sin elvametare. David Moyes fick således igång sina tilltänkta nyckelspelare direkt och det är inte otänkbart att någon eller flera ur trion finns med i målprotokollet även mot Leicester. Rävarna har fortfarande stora bekymmer i defensiven och i premiären mot Wolverhampton fanns varken Bertrand, Fofana, Evans eller Justin med i startelvan. Kvartetten lär inte finnas med här heller och det bådar givetvis inte gott för gästerna som mycket väl kunde släppt in både ett och två mål mot Wolves. Offensivt ser det med det sagt bättre ut. Vardy, Barnes, Maddison och Iheanacho är alla lirare med hög höjd och Brendan Rodgers kommer inte till huvudstaden för att dra hem sitt manskap. Fullt blås väntas på London Stadium och med många mål i luften är jag snabb med att hugga över 2,5 mål i matchen till 1,81 gånger degen. Spel: Över 2,5 mål @ 1,81

Tävling: Premier League

Plats: London Stadium

Tid: 21:00 Trippeln IFK Göteborg - Varbergs BoIS: Under 2,5 mål @ 1,89

Östersunds FK - Kalmar FF: Bortaseger @ 1,95

West Ham - Leicester: Över 2,5 mål @ 1,81 Totalt odds: 6,67 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.