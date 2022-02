"Målkalas i toppstriden"

Spelstopp: 17.04 Troyes - Marseille: Bortaseger @ 1,77 Det är infernaliskt spännande i botten av Ligue 1. De fyra lagen längst ner står samtliga på 21 poäng inför söndagens matcher. Troyes är ett av dessa gäng och ska de lösa nytt kontrakt måste försvarsspelet tajtas till. Troyes har nämligen släppt in nio mål på sina två senaste fajter och då blir det såklart inga poäng. Skadeläget är dessutom inte helt optimalt och här får de verkligen slå ur underläge. Marseille avfärdade Qarabag utan några större problem i torsdags och möjligen kan den långa resan ha kostat lite kraft. Samtidigt behöver OM plocka poäng i ligaspelet om de ska hålla fast vid sin Champions League-plats. Speciellt efter att ha förlorat med 0-2 mot Clermont i senaste seriekampen. Truppen är stark på pappret och här kan Ünder och Milik, som båda startade på bänken mot Qarabag, kliva in i startelvan med fräscha ben. Marseille van höstens möte mot Troyes och har segrat i fem av de sex senaste inbördes mötena. Känner de sig bara hyfsat pigga i ben och knopp tar de en komfortabel viktoria mot ett svagt Troyes. 1,77 är strålande bra på den raka tvåan. Spel: Bortaseger @ 1,77

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade de l’Aube

Tid: 17.05 Real Sociedad - Osasuna: Osasuna (1) @ 1,93 Real Sociedad åkte ur Europa League efter en klar förlust mot RB Leipzig under torsdagen. Trots ett starkt spelarmaterial, där stjärnor som Mikel Oyarzabal, Alexander Isak och David Silva sticker ut, spelare baskerna ganska tråkig fotboll. De har också stora problem i ligaspelet med endast en seger på de fyra senaste omgångarna. Förra helgen åkte de på pisk med 0-4 i derbyt mot Athletic Bilbao vilket säkerligen satt sig på självförtroendet. Osasuna är ett av seriens allra bästa bortalag och krossade hemmastarka Rayo Vallecano med 3-0 senast de var ute på tur. Truppen är riktigt spännande, inte minst offensivt där Ávila, Budimir och García troligen startar. En trio som sannerligen vet vart målet är beläget. Desto sämre gick det i förra helgens hemmamatch mot Atlético Madrid som förlorades med 0-3, men det ska sägas att gänget från Pamplona förlorade xG i den matchen med knappa 0,69 - 0,93. Real Sociedad får inte spelet att fungera för tillfället. Visst kommer de blåvita troligen ha mycket boll, men Osasuna är bekväma med att ligga lågt och kontraslå. Här har marknaden tippat över för långt åt vänstersidan och då vänder jag på klacken. Osasuna (1), som är samma sak som X2, spelas till fina 1,93. Spel: Osasuna (1) @ 1,93

Tävling: La Liga

Plats: Reale Arena

Tid: 18.30

TV: Cmore Live och Cmore Lazio - Napoli: Över 2,5 mål @ 1,89 Det var rena rama autostradan i Napolis försvar när Barcelona kom på besök i torsdagens Europa League-möte. Katalanerna prickade in fyra bollar och vann matchen med klara 4-2. Koulibaly och Rrahmani hade svårt att få fatt på spanjorerna och känns inte helt pålitliga för tillfället. Det var fjärde raka matchen som Napoli släppte in mål i. Framåt ser det bättre ut med Osimhen tillbaka och de ljusblåa har nätat i tio raka tävlingsmatcher. Lazio spelade också match i torsdags och precis som Napoli åkte de ur Europa League. För Örnarnas del var det Porto som blev för svåra. Portugiserna spelade 2-2 i den italienska huvudstaden och gick vidare med totalt 4-3. Immobile låg i vanlig ordning bakom det mesta i offensiv väg och noterades för både mål och assist. Med landslagsstrikern på topp är Lazio alltid farliga framåt. Fem av Lazios sex senaste tävlingsmatcher har gått över 2,5 mål medan den sjätte slutade 1-1. Det blir alltid mål när Sarris mannar spelar fotboll och jag har svårt att se att det skulle bli annorlunda nu, speciellt när de två senaste inbördes mötena har gett totalt elva mål. 1,89 är ett oväntat högt odds på överspelet och är ett måste på min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,89

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 20.45

Totalt odds: 6,45 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.