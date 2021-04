"Målkalas i Zlatans comeback"

Spelstopp: 17.59 Crotone - Inter: Båda lagen gör mål @ 1,88 Det är nära nu för Inter. Det skiljer elva poäng ner till serietvåan Atalanta med fem omgångar kvar att spela och det är därmed bara en tidsfråga innan de säkrar Scudetton. De blåsvarta har haft vissa problem med att skapa chanser mot slutet och har gjort endast ett mål i fyra raka fajter. Med Martínez, Lukaku, Eriksen och Sánchez som offensiva alternativ är det dock extremt sällan Inter går mållösa av plan. Crotone blir troligen matematiskt klara för nedflyttning denna omgång, men jumbon har i alla fall kämpat in i det sista. De blåröda kommer närmast från en 4-3-seger över Parma där Ounas och Simy glänste. Det är en mycket skicklig toppduo som lär orsaka problem även åt serieledarnas försvar. Crotone har totalt nätat 42 gånger under säsongen vilket endast Bologna och Torino kan matcha av lagen på den undre halvan. När lagen möttes i Milano vann Inter med 6-2 och jag tror vi får se en målrik tillställning igen. Överspelet ligger lite väl lågt för min smak, men 1,88 på att båda lagen ska göra mål är strålande. Den tar vi! Spel: Båda lagen gör mål @ 1,88

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Ezio Scida

Tid: 18.00

TV: Cmore Live och Cmore Huesca - Real Sociedad: Bortaseger @ 2,01 Huesca har tre raka förluster utan att göra mål i ryggen och ligger under nedflyttningsstrecket i La Liga. Senast mot Getafe stod de för en ganska hyfsad insats spelmässigt, men var för uddlösa framåt. Ett skott på mål på hemmaplan är för dåligt. Nu får de klara sig utan Escriche som är avstängd. Real Sociedad dras med en lång skadelista där namn som Illarramendi, Silva och Merino hittas. Ändå har baskerna två raka segrar och endast en förlust på sina sex senaste tävlingsmatcher. Alexander Isak stod för matchens enda mål i derbyt mot Eibar, svenskens 14:e i ligan för säsongen. Med Portu och Oyarzabal bredvid Isak finns det den fin offensiv trots skadebekymren. Bakåt är Le Normand, Zubeldia och Monreal stabila pjäser. Real Sociedad vann höstmötet med 4-1 och kommer inte slå av på takten här då de har en Europaplats att försvara. Det råder klasskillnad mellan dessa två lag och jag är förvånad över att vi erbjuds runt dubbla pengarna på den raka bortasegern. Det är en given del av min trippel. Spel: Bortaseger @ 2,01

Tävling: La Liga

Plats: Estadio El Alcoraz

Tid: 18.30

TV: Cmore Fotboll och Cmore Milan - Benevento: Över 2,5 mål @ 1,55 Det var inte speciellt längesedan som Milan såg ut som en titelkandidat i Italien. Nu har Rossoneri trillat ur topp 4 efter två raka förluster. Senast blev det torsk med 0-3 mot Lazio, även om det ska sägas att siffrorna var något för stora sett till hur matchbilden såg ut. Zlatan Ibrahimovic saknades då men uppges vara tillbaka till denna match. Oerhört viktigt för de rödsvarta även om svensken inte kan spela 90 minuter. Benevento har bara vunnit en match sedan början av januari och det har gjort att de trillat ner under nedflyttningsstrecket. Det är dock oerhört jämnt i botten och de gulröda är inte uträknade än. Det läckande försvaret är ett bekymmer för gästerna. 66 insläppta mål på 33 omgångar är inte bra nog. De tre senaste omgångarna har inneburit elva mål i baken. Framåt är dock spelare som Depaoli och Lapadula alltid farliga. Dessutom är mittbacken Kamil Glik ett ständigt hot på fasta situationer. Fyra av Beneventos fem senaste matcher har gått över 2,5 mål och samma sak gäller för Milan. Jag tror att den trenden fortsätter här och 1,55 på överspelet är fint virke till min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,55

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 20.45

TV: Cmore Live och Cmore Trippeln Crotone - Inter: Båda lagen gör mål @ 1,88

Huesca - Real Sociedad: Bortaseger @ 2,01

Milan - Benevento: Över 2,5 mål @ 1,55 Totalt odds: 5,85