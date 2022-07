"Målkalas mellan City och Liverpool"

Community Shield ska traditionsenligt spelas under lördagen och där tror jag vi får se två offensivt viktade lag springa ut på King Power Stadium. Ett målkalas att vänta alltså. Det är det också i Skövde när Brommapojkarna kommer på besök. Dessutom ska vi titta till en allsvensk match från Stora Valla där Degerfors kräftgång fortsätter. Häng med!

Spelstopp: 14.59

Degerfors - Kalmar: Bortaseger @ 1,90

Degerfors tappade in två bollar under matchens sista tio minuter mot Mjällby och därmed har värmlänningarna sju raka omgångar utan seger. Det gör att DIF är jumbo i Allsvenskan och det finns en hel del som talar för att det blir degradering. Gyau är nu avstängd och det gör knappast saker och ting bättre. Nyförvärven Faraj och Lagerbielke måste komma helt rätt in i säsongen om Degerfors ska klara av att rädda nytt kontrakt.

Kalmar var hårt pressade i slutet av hemmamatchen mot Elfsborg, men lyckades hålla undan och vinna med 1-0. Gigantisk matchhjälte var den brasilianska målvakten Ricardo som stod för några helt osannolika parader. En viktig trepoängare för KFF och viktigt var det också att Oliver Berg fick näta. Med Nanasi, Shamoun och Skrabb bakom Berg har smålänningarna kapacitet att bättre på sitt ganska svaga målskytte.

Kalmar har tre raka segrar mot Degerfors och vann vårmötet med 2-0 hemma på Guldfågeln. Det är lite svårare att spela Rydströms passningsorienterade fotboll på Stora Valla, men det finns betydligt mer kvalité och självförtroende i detta Kalmar jämfört med hos värdarna. KFF vinner detta och 1,90 är ett godkänt odds på den saken.

Spel: Bortaseger @ 1,90

Tävling: Allsvenskan

Plats: Stora Valla

Tid: 15.00

Skövde AIK - Brommapojkarna: Över 2,5 mål @ 1,71

Nykomlingsmöte i Superettan och det är två lag som har gjort det väldigt bra under säsongen. Superettans tabell är extremt jämn och åtta lag befinner sig inom tre poängs marginal bakom klara serieledarna Halmstad. SAIK och BP två av dessa. Skövde AIK får klara sig utan avstängda Elmer Abraham i denna matchen, men Jack Cooper Love är tillgänglig och med honom på plan råder det mer eller mindre målgaranti.

Vill man se mål i Superettan ska man annars gå på BP. Målskillnaden 35-25 efter 15 omgångar gör att de snittar fyra mål per match. Närmast kommer de rödsvarta från 5-2 mot Norrby där Vasic och Cosic hade stor show. En anfallsduo som tillhör de allra bästa i serien. Längre bak i banan ser det inte lika stabilt ut och 25 insläppta mål är en av de sämsta noteringarna i serien. Jumbon Östersund har till exempel fått vittja nätet 27 gånger.

När dessa lag möttes i Stockholm för några månader sedan slutade det 2-2 och jag tror på något liknande igen. Jag vågar inte ge mig in på 1X2-marknaden, men 1,71 på över 2,5 mål är ett jättebra odds. Klicka i innan det sjunker.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,71

Tävling: Superettan

Plats: Södermalms IP

Tid: 15.00

Liverpool - Manchester City: Över 2,5 mål @ 1,75

Äntligen ska den engelska fotbollen sparkas igång på allvar. Liverpool och Manchester City ska gå i klinch i Community Shield och som vanligt är det mycket prestige på spel. City har under sommaren värvat in Erling Braut Haaland och han har gjort mål på Liverpool tidigare i sin karriär. Räkna med speltid för norrmannen här. Andra offensiva krafter som Mahrez, Silva och De Bruyne finns också med.

Liverpool kan möjligen får klara sig utan Diogo Jota, men i Firmino, Salah och Díaz har de en offensiv trio av yppersta världsklass. Är det någonstans Manchester City har problem är det i försvaret när Aymeric Laporte är skadad och jag tror knappast Liverpool går mållösa av planen. Det har de rödklädda inte gjort på sina fem senaste möten med Manchester City.

Faktum är att samtliga dessa fem möten mellan lagen har slutat med att båda lagen hittar nätet och på de fyra senaste har 18 mål producerats. Ett snitt på 4,5 strutar per match. Jag tror vi får se underbar fotbollspropaganda igen och lirar över 2,5 mål till 1,75.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,75

Tävling: Premier League

Plats: King Power Stadium

Tid: 18.00

