"Målkalas när Gerrards Villa ställs mot Leicester"

Spelstopp: 14.59 Spezia - Sassuolo: Bortaseger @ 2,09 Sassuolo har verkligen hittat nätet under de senaste veckorna. 2-2 mot Cagliari, 3-1 mot Milan och 2-2 mot Napoli är Sassarnas tre senaste resultat. Onsdagens match mot Napoli var något i hästväg. De grönsvarta hämtade då upp 0-2 till 2-2 och hade dessutom ytterligare en boll inne på övertid som dömdes bort. Scamacca, Raspadori och Berardi har verkligen visat varför de alla är landslagsmän. Spezia var samtidigt chanslösa mot Inter och föll med 0-2. Fem förluster, ett kryss och en seger på de sju senaste omgångarna visar på att det kommer bli en säsong i botten av tabellen för värdarna. Maggiore, Gyasi, Kovalenko och Nzola håller hyfsad klass, men backlinjen med Erlic och Hristov räcker inte till. Det blir svårt för Spezia att stå emot Sassuolos offensiva kraft i 90 minuter. Besökarna har alltså plockat fyra pinnar mot Napoli och Milan som är de två främsta lagen i serien. Det imponerar stort och mot ett betydligt sämre Spezia ska de gälla som klara favoriter. Sassuolo vann motsvarande möte i fjol med hela 4-1 och vinner igen. 2,09 är ett superfint odds på den saken. Spel: Bortaseger @ 2,09

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Alberto Picco

Tid: 15.00

TV: Cmore Live 2 och Cmore Aston Villa - Leicester: Över 2,5 mål @ 1,84 Leicester har inte varit lika stabila denna höst som under senare år. Försvaret har rämnat helt, 25 insläppta mål är faktiskt en av de sämsta noteringarna av samtliga lag. Fofana saknas fortfarande och firma Evans/Söyüncü fungerar inte direkt perfekt tillsammans. Framåt finns det dock enorm kvalité vilket 22 gjorda mål på 14 omgångar vittnar om. Maddison och Vardy är en grym duo, men där finns även spelare som Barnes, Lookman, Iheanacho och Daka som kan leverera poäng. Aston Villa hade svårt att få tag i bollen under den första halvleken mot Manchester City, men i den andra akten skapade Lejonen en del. Det blev förlust, men 1-2 mot Guardiolas maskin är inget att skämmas över. Danny Ings är fortsatt tveksam till spel, men med Watkins på topp understödd av Buendía och McGinn finns det ändå eldkraft att ta av. Gerrards gäng kommer satsa framåt hemma på Villa Park. Aston Villa har klivit över mållinan i sex av sina åtta senaste matcher medan Leicester har fyra raka tävlingsmatcher med tre baljor eller fler. Dessutom slutade motsvarande möte i våras 1-2. Minst tre mål får vi bevittna igen och 1,84 är ett generöst odds på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,84

Tävling: Premier League

Plats: Villa Park

Tid: 17.30 Sampdoria - Lazio: Över 2,5 mål @ 1,69 Sampdoria tog ledningen borta mot Fiorentina genom mål av Manolo Gabbiadini. En perfekt start för Genua-laget men innan domaren blåste av för halvtid hade Viola vänt på steken och ledde med 3-1 som också blev slutresultatet. Tungt för Sampdoria som har släppt in 29 mål på 15 matcher i Serie A denna höst. Nu är dessutom försvarsklippan Colley avstängd. Framåt ser det däremot väldigt intressant ut med Gabbiadini, Caputo, Candreva och Quagliarella. Det är en uppställning som mycket väl kan näta på Lazio. Lazio hade öppna spjäll både framåt och bakåt i sin veckomatch mot Udinese. 4-4 slutade den helt galna tillställningen till slut. Immobile och Pedro blev båda målskyttar då och det är en duo som garanterat kommer få sina lägen i Genua också. Med Milinkovic-Savic och Luis Alberto bakom lär de få bra service. Bakåt känns de ljusblå däremot betydligt tunnare och Reina är inte något målvakt av allra högsta snitt. Jag kan inte se något annat än att vi får se många mål i denna match och överspelet finns att plocka till 1,69. Det tar en given plats på min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Luigi Ferraris

Tid: 18.00

TV: Cmore Trippeln Spezia - Sassuolo: Bortaseger @ 2,09

Aston Villa - Leicester: Över 2,5 mål @ 1,84

Sampdoria - Lazio: Över 2,5 mål @ 1,69

Totalt odds: 6,49 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.