"Målkalas när Mourinhos Roma spelar"

Spelstopp: 18.59 Randers - Galatasaray: Bortaseger @ 2,11 Efter minst sagt tveksamma insatser mot PSV i Champions League-kvalet och hemma mot St. Johnstone i Europa League-ditot så tog i alla fall turkarna en övertygande seger borta mot St. Johnstone. 4-2 slutade matchen och bland målskyttarna märktes Diagne och Feghouli, två lirare som inte är enkla att stoppa. Under måndagen vann Lejonen också ligapremiären mot Giresunspor med 2-0 efter att Diagne nätat igen. Frågan är dock hur det står till med stämningen i truppen, Marcao blev utvisad under måndagen efter att ha skallat och slagit en medspelare. Randers har fått en perfekt start på sin säsong med 13 inspelade poäng på fem ligamatcher. Det ska dock sägas att samtliga lag de stött på hittills hittas på den undre halvan av tabellen. Patrik Carlgren har gjort det bra i Randers mål och på mittfältet hittas hans landsman Simon Tibbling. Jakob Ankersen är en annan skicklig spelare, men på det stora hela har Randers ett ganska anonymt gäng som knappast kommer slåss om medaljerna i Superligaen och än mindre i Europa League. Galatasaray är bättre på alla positioner och kan de bara ge tusan i att försöka slå ner varandra ska turkarna ses med bra chans att ta en seger på dansk mark. 2,11 på den raka tvåan är bra betalt. Spel: Bortaseger @ 2,11

Tävling: Europa League

Plats: Cepheus Park

Tid: 19.00 Trabzonspor - Roma: Över 2,5 mål @ 1,89 Vilken häftig fajt vi får bevittna i playoff mot nystartade Europa Conference League. Trabzonspor tog sig till detta stadie genom att besegra Molde efter straffar. Hemmamötet slutade då 3-3. Att det är ett målglatt lag visade sig även i måndags då Yeni Malatyaspor slogs tillbaka med hela 5-1 i ligapremiären. Bakasetas, Gervinho, Hamsik, Nwakaeme och Djaniny hamnade i målprotokollet då och det är en väldigt spelskicklig kvintett. Roma har å sin sida blivit av med Edin Dzeko, men då bosniern spelade med en fot utanför dörren i fjol behöver det inte spela alltför stor roll. Tammy Abraham har istället värvats in från Chelsea medan Shomurodov är ny från Genoa. Mkhitaryan och Mayoral är dessutom kvar i klubben medan stortalangen Zaniolo är tillbaka från sin svåra knäskada. Offensiva kvalitéer har Mourinhos Roma verkligen. Trabzonspor är ett svängigt lag och detta kommer bli en sevärd tillställning. Att det ska bli minst tre mål ser jag som ytterst troligt. 1,89 på den saken är väldigt bra betalt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,89

Tävling: Europa Conference League

Plats: Medical Park Stadium

Tid: 19.30 Fenerbahce - HJK: Över 2,5 mål @ 1,72 Ska det äntligen lossna för Mesut Özil? Tysken spelade knappt på hela fjolåret, men i helgens ligapremiär visade han klassen då han noterades för matchens enda mål mot Adana Demirspor. Irfan Kahveci assisterade och det är en dödlig duo Fener har till förfogande. Samatta och Szalai är två andra spelare som finska HJK kommer få fullt sjå att försöka hålla reda på. Bakåt finns det dock luckor att utnyttja. HJK var ytterst nära att ta dubbelmötet mot Malmö FF i Champions League-kvalet till förlängning och i Europa League körde de över svårspelade Neftchi Baku med totalt 5-2. Roope Riski stod för tre av dessa mål och är en anfallare av hög finsk klass. Hans namne Riku Riski har också fått fart på karriären igen i den finska huvudstaden. Det känns inte alls omöjligt att de rinner igenom någon gång redan i bortamatchen. Fenerbahce är såklart solklara favoriter och jag tror att turkarna kan vara lite för säkra på sig själva i detta möte. HJK kommer ta varje chans som ges och skulle de hitta in med en boll behöver Fener helt plötsligt gå framåt rejält. Att vi då bjuds 1,72 på över 2,5 mål är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Europa League

Plats: Ülker Stadyumu

Tid: 20.45 Trippeln Randers - Galatasaray: Bortaseger @ 2,11

Trabzonspor - Roma: Över 2,5 mål @ 1,89

Fenerbahce - HJK: Över 2,5 mål @ 1,72

Totalt odds: 6,85 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.