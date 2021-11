"Målkalas när Nederländerna vinner mot Norge"

Spelstopp: 20.44 Bosnien - Ukraina: Bortaseger @ 1,77 Trots att Ukraina inte har förlorat en enda match i kvalet ligger de ganska pyrt till inför den sista omgången. Det krävs seger borta mot Bosnien samtidigt som Finland tappar poäng hemma mot Frankrike för att sluta tvåa. Sex kryss på sju matcher är några för mycket. De blågula har dock en finfin trupp med sig där spelare som Yaremchuk, Yarmolenko, Malinovsky, Stepanenko och Zinchenko sticker ut. De bör ta tag i detta, trots bortaplan. Bosnien är borta från kampen om andraplatsen efter förlusten hemma mot Finland för några dagar sedan. 1-3 slutade den matchen trots att bosnierna spelade med en man mer i nästan en timme. Dzeko fanns inte med då på grund av en skada och strikern är tveksam till spel nu också. Dessutom kan inte Kolasinac delta efter skräcktacklingen han åkte på mot finnarna. Ukraina känns betydligt mer homogena än Bosnien och det är dags för Sveriges banemän från EM-slutspelet att vinna en kvalmatch igen. 1,77 är tillräckligt bra på den raka tvåan som plitas ned omgående. Spel: Bortaseger @ 1,77

Tävling: VM-kval

Plats: Bilino Polje

Tid: 20.45

TV: Cmore Tjeckien - Estland: Tjeckien -2,25 @ 1,83 Inför den sista omgången av kvalet är förutsättningarna glasklara, Tjeckien måste ta in tre poäng och två mål på Wales för att knipa andraplatsen. Då walesarna ställs mot Belgien är det faktiskt ingen omöjlig uppgift så länge tjeckerna vräker på redan från start mot Estland. Det var precis vad tjeckerna gjorde när de i våras ställdes mot esterna på bortaplan. 6-2 slutade matchen då. Värdnationen får klara sig utan Patrik Schick, men Vydra, Krmencik och Kuchta bör kunna hitta nätet ändå. Dessutom är lirare som Masopust, Barák och Soucek stora hot från mittfältet. Estland kommer inte komma sist i gruppen och det är en framgång för balterna. Större delen av truppen kommer från den inhemska ligan där Flora har många representanter. Dessa kryddas med Joonas Tamm som spelar sin fotboll i Ukraina. Estland har stått upp bra mot både Belgien och Wales i sina två senaste kvalmatcher, men borta mot ett frustande Tjeckien som bara måste vinna stort blir det betydligt svårare. Jag väljer att kliva in på -2,25 som innebär att halva insatsen betalas tillbaka om det blir hemmaseger med två bollars marginal. Vinner tjeckerna med minst tre mål sitter bettet. Spel: Tjeckien -2,25 @ 1,83

Tävling: VM-kval

Plats: Generali Ceská Pojist’ovna Arena

Tid: 20.45

TV: Cmore Nederländerna - Norge: Hemmaseger & Över 2,5 mål @ 2,10 Norge hade ett smygintressant läge inför denna samling, men gjorde bort sig fullständigt hemma mot Lettland. 0-0 slutade matchen och därmed ligger Lusekoftorna inte bättre än trea i gruppen. Troligen måste norrmännen vinna borta mot Nederländerna för att ta en topp 2-placering och inte ens det är säkert att det räcker till gruppseger. Tungt för norrmännen som verkligen slår ur underläge nu. Nederländerna tappade också poäng på ett oerhört klantigt sätt när de ställdes mot Montenegro. 2-0 förvandlades till 2-2 under matchens sista tio minuter. Innan dess hade Memphis Depay visat klassen med dubbla mål och han kommer vara väldigt viktig för Oranje igen. Dessutom känns mittfältet med Wijnaldum, De Jong och Klaassen väldigt bra. Den trion kommer ta tag i matchen från start. Nederländerna har nätat 18 gånger på sina fyra hemmamatcher i kvalet och mot ett Norge som måste gå för seger kan det mycket väl bli ett antal baljor igen. Jag har svårt att se något annat än en hemmaseger och ettan kombineras med överspelet för att få det fina oddset 2,10. Spel: Hemmaseger & Över 2,5 mål @ 2,10

Tävling: VM-kval

Plats: De Kuip

Tid: 20.45

TV: TV12, Cmore Fotboll och Cmore Trippeln Bosnien - Ukraina: Bortaseger @ 1,77

Tjeckien - Estland: Tjeckien -2,25 @ 1,83

Nederländerna - Norge: Hemmaseger & Över 2,5 mål @ 2,10

Totalt odds: 6,80 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.