"Målkalas när Zlatan är tillbaka"

Spelstopp: 17.29 Häcken - Halmstad: Hemmaseger @ 1,90 Häcken exploderade hemma mot IFK Norrköping och vann med klara 5-0. En fantastisk insats från de gulsvarta och bäst av alla var Patrik Wålemark med sina två mål. Stortalangen har gått från klarhet till klarhet och fungerar väldigt bra tillsammans med Jeremejeff och Bengtsson på topp. Ekpolo är avstängd, men Högmo kan ändå ställa en väldigt slagkraftig elva på benen. Halmstad har sjunkit ner till kvalplats efter sju raka omgångar utan seger. Närmast kommer de från en 1-2-förlust mot Degerfors på Stora Valla där HBK visade prov på stor ineffektivitet. Ska hallänningarna hålla sig kvar i serien krävs det nog att lirare som Antonsson och Karim börjar pricka rätt igen. Bakåt saknas Kurtulus på grund av en avstängning och överhuvudtaget känns detta som ett ganska svagt bortalag. Halmstad har den usla raden 2-3-7 på resande fot denna säsong och får svårt att förbättra den statistiken mot ett formstarkt Häcken. Kommer värdarna upp i närheten av samma nivå som mot Peking vinner de detta komfortabelt och 1,90 är ett jättefint odds på den saken. Det klickar jag genast i. Spel: Hemmaseger @ 1,90

Tävling: Allsvenskan

Plats: Bravida Arena

Tid: 17.30 Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach: Över 2,5 mål @ 1,75 Hertha Berlin har inte imponerat defensivt under början av säsongen. 21 insläppta mål på åtta omgångar är sämst av alla lag i Bundesliga. Elva av dessa baljorna har trillat in mot RB Leipzig och Bayern München. Boyata och Stark har en del att jobba på, men offensivt ser det ändå helt okej ut för huvudstadslaget. Piatek, Ekkelenkamp och Darida ska kunna hitta nätet under lördagen. Borussia Monchengladbach har börjat rulla igång så smått och har plockat sju pinnar på de tre senaste omgångarna. Marcus Thuram återfinns fortfarande på skadelistan, men Hofmann, Stindl och Embolo har börjat leverera på topp. Pléa och Neuhaus startade på bänken mot Stuttgart (1-1) och är två andra spelare som vet vart målet är beläget. Bakåt finns det fortfarande en del att jobba på för Borussia som bara har hållit nollan i en av åtta ligamatcher så långt. Samtliga Hertha Berlins seriefajter under hösten har gått över 2,5 mål och motsvarande möte i fjol slutade 2-2. Det kommer smälla i näten igen och överspelet testas till 1,75. Spel: Över 2,5 mål @ 1,75

Tävling: Bundesliga

Plats: Olympiastadion

Tid: 18.30 Bologna - Milan: Över 2,5 mål @ 1,64 Ett skadedrabbat Milan var mer eller mindre utspelat av Porto i veckan och förlorade också med 0-1. Därmed får Rossoneri väldigt svårt att ta sig vidare från Champions League-gruppen. Dags att skifta fokus till Serie A där Milan ligger tvåa i tabellen med raden 7-1-0. Förra helgen vände de rödsvarta 0-2 till 3-2 mot Verona och med Zlatan tillbaka efter sin skada finns det gott om offensiva hot hos gästerna. Giroud, Kessié, Saelemaekers och Leao är andra lirare som kan hitta nätet. Bologna är ett lag det svänger om och det brukar alltid bjudas på sevärda bataljer på Stadio Renato Dall’Ara. 13-15 i målskillnad efter åtta omgångar ger ett snitt på 3,5 mål per match. Musa Barrow visar storform med tre mål och två assist på de tre senaste omgångarna och dessutom finns Marko Arnautovic på topp. Två spelare som ska kunna näta på ett Milan som återigen får klara sig utan förstemålvakten Maignan. Fyra av de fem senaste mötena mellan dessa två lag har klivit över 2,5-linan och med tanke på hur målglada de har varit under hösten tyder inget på att det blir annorlunda denna gång. 1,64 är bra virke till min trippeli. Spel: Över 2,5 mål @ 1,64

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Renato Dall’Ara

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Häcken - Halmstad: Hemmaseger @ 1,90

Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach: Över 2,5 mål @ 1,75

Bologna - Milan: Över 2,5 mål @ 1,64 Totalt odds: 5,45 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.