"Målkalas - orangeklädd offensiv armada"

Spelstopp: 17:59 Nederländerna - Tjeckien: Över 2,5 mål @ 1,89 Jag var en av Nederländernas största kritiker inför gruppspelet men spelet som Oranje visade upp skickade mig in i en hörna med dumstrut på huvudet. Visserligen var motståndet inte det allra tuffaste, men Depay, Wijnaldum och inte minst wingbacken Dumfries såg alla till att den nederländska befolkningen började drömma om totalfotboll igen. Att Frank de Boers mannar ska sadla om och börja tänka defensivt när Tjeckien står på andra sidan ser jag inte som troligt utan vi lär även fortsättningsvis få se en orangeklädd offensiv armada. Tjeckien stod för ett gruppspel förtjänt av applåder och Patrik Schick visade att hans målsinne mycket väl kan vara värt att investera i för en storklubb i sommarens transferfönster. Anfallarens kolossalt vackra doppietta sänkte Skottland i öppningsmatchen och med ett temporärt utseende hemmahörandes i en krigsfilm sköt han även in tjeckernas mål i 1-1-matchen mot Kroatien. Schick lär inte vara nöjd där och ett ibland framtungt Nederländerna får se upp när 25-åringen och hans vapendragare drar iväg på kontringar. Två länder med offensiven som signum brukar innebära mål och jag hugger över 2,5 mål i matchen till smaskiga 1,89. Det är ett odds som säkerligen kan komma att sjunka närmare avspark. Spel: Över 2,5 mål @ 1,89

Tävling: EM

Plats: Puskás Aréna

Tid: 18:00

TV: TV4, C MORE Stream Belgien - Portugal: Asian Över/Under Fulltid: Över 2,25 @ 1,86 Målrikt tror jag även att det blir i den sena kvällsmatchen. Belgien smattrade in sju baljor i gruppspelet och den främsta exekutorn hette föga förvånande Romelu Lukaku. Kraftpaketet sköt nyligen hem Scudetton till Inter och i rådande form är Lukaku i det närmaste ostoppbar. Nu har även hans mest högkaratiga lekkamrater Eden Hazard och Kevin De Bruyne fått slipa på sin matchform och hittar trion rätt mot ett hittills darrigt portugisiskt försvar lär det bli en svettig afton för Rui Patrício i kassen. Samtidigt får Belgien se upp med hoten som står på andra sidan i Sevilla. Cristiano Ronaldo har hittills noterats för fem strutar i detta EM och den senaste innebar att han tangerade Ali Daeis världsrekord för antal landslagsmål. Sanslöst imponerande. Med en hungrig och ständigt måltörstande Ronaldo på topp går ingen motståndare säker och jag misstänker att han är sugen på att denna gång skjuta hem guldet till Portugal efter att ha blivit skadad i finalen 2016. Uppbackad av finlirare som Jota, Fernandes och Bernardo Silva går det sannerligen ingen nöd på offensiven som Fernando Santos förfogar över. Här väljer jag en något blygsammare mål-lina, nämligen över 2,25, vilket innebär full vinst vid tre eller fler mål i matchen och halva insatsen tillbaka om det stannar vid två mål. Med så mycket offensiv kvalitet på banan har jag svårt att se en målsnål historia framför mig. Spel: Asian Över/Under Fulltid: Över 2,25 mål @ 1,86

Tävling: EM

Plats: Estadio de la Cartuja

Totalt odds: 3,51 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.