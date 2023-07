Målkalas på Friends Arena

Det var ett ynka mål ifrån att båda tripplarna skulle sitta förra helgen och flera högoddsare rullade in hur lugnt och fint som helst. Formen känns riktigt bra och jag siktar mot full pott denna helgen. Under lördagen går vägen till tre gröna bockar över tre nordiska matcher som tillsammans tickar in en bra bit över 6 gånger pengarna.

Spelstopp: 14.59

AIK - Häcken: Över 2,5 mål @ 1,75 (till ODDSET)

Det bjuds alltid på underhållning när Häcken spelar fotboll. 2-2 slutade omstarten mot IFK Norrköping och det visade både på Getingarnas styrka och problem. Offensivt ser gänget från Hisingen nästintill ostoppbara ut. Sonko, Sadiq, Sana, tvillingarna Gustafson och Rygaard Jensen kan alla bidra framåt och bör klara av att inte Traoré finns med. Bakåt ser det däremot lite öppnare ut och över ett insläppt mål per match i snitt är lite väl mycket.

AIK har haft problem med målskyttet under hela våren och det var väl få som trodde att svaret på torkan skulle stavas Rui Modesto. Men det var högerbacken som satte dit båda baljorna i 2-0-segern över BP. Det finns mer att ta av när det kommer till John Guidetti och Omar Faraj, men där har Gnaget två anfallare av hög allsvensk klass. De behöver bara få självförtroende.

Jag ser en underhållande match framför mig där Häcken i vanlig ordning bombar på framåt från första minut. AIK ska dock inte underskattas hemma på Friends Arena och jag tror vi får se flera mål i Solna. Att det ska bli minst tre till antalet står i 1,75 och det är klart godkänt.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,75

Tävling: Allsvenskan

Plats: Friends Arena

Tid: 15.00

TV: Cmore

GIF Sundsvall - Västerås SK: Bortaseger @ 1,92 (till ODDSET)

GIF Sundsvall fick sig en tankeställare innan uppehållet när de avslutade våren med att torska mot GAIS och Utsikten med totalt 0-8. Lundgren, Stenshagen och de andra i försvaret är helt utelämnade till sitt öde och den namnstarka offensiven får det inte att stämma. Linus Hallenius och Pontus Engblom måste leverera på en helt annan nivå än vad de har gjort hittills. Nu är det unge Johan Bengtsson som bär Giffarnas anfall.

Västerås SK startar om serien som serietvåa och det går inte att säga något annat än att Kalle Karlsson har gjort underverk med väldigt små resurser. Gefvert har varit fantastisk på sin kant och innan uppehållet slog Jabir Ali till med två baljor i 4-0-segern mot Skövde AIK. Skulle VSK få igång fjolårets målmaskin från Sandviken kommer de grönvita bli livsfarliga under hösten.

Västerås har vunnit fyra av sina sex bortamatcher under året och hänger ihop på ett helt annat sätt än vad hemmalaget gör. Detta vinner VSK och 1,92 är ett klart godkänt odds på den saken.

Spel: Bortaseger @ 1,92

Tävling: Superettan

Plats: NP3 Arena

Tid: 15.00

TV: Cmore

Viking - Haugesund: Viking (-1) @ 1,91 (till ODDSET)

Vi avslutar trippeln i Norge där jag tror vi kommer få se en uppvisning från Vikings sida. Salvesen och Tripic låg bakom ett av målen när Viking slog tillbaka Vålerenga med 2-1 i den senaste omgången. Tillsammans med Svendsen bildar de ett av seriens bästa anfall och med Solbakken och De Lanlay strax bakom kommer Viking ösa på från start i Stavanger. Jag är inne på att de får omedelbar utdelning.

Haugesund har faktiskt vunnit tre av sina fyra senaste ligamatcher, men 2-1 mot Odds BK förra helgen var en ytterst knapp triumf. Njie är en intressant anfallare och svenska doldisen Olle Krusnell är en spännande spelare, men mycket mer än så har inte Haugesund att komma med. På bortaplan har gästerna målskillnaden 2-9 efter sex spelade omgångar.

Viking besegrade Haugesund med 5-1 i Stavanger förra året och jag tror på en ordentlig överkörning från hemmalagets sida ännu en gång. 1,91 på att de vinner med minst två bollars marginal är taget alla dagar i veckan.

Spel: Viking (-1) @ 1,91

Tävling: Eliteserien

Plats: SR-Bank Arena

Tid: 18.00

Trippeln (till ODDSET)

AIK - Häcken: Över 2,5 mål @ 1,75

GIF Sundsvall - Västerås SK: Bortaseger @ 1,92

Viking - Haugesund: Viking (-1) @ 1,91

Totalt odds: 6,46

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.