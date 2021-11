"Malmö FF med en ny smäll"

Champions League är tillbaka på programmet och givetvis plockar jag med tre matcher från den turneringen på min trippel. Där tror jag att Malmö FF får det svårt mot ryska Zenit medan Bayern München knappast går för fullt i Ukraina. Dessutom får vi se en hel del mål när defensivt svaga Manchester United drabbar samman med Villarreal. Let’s go!

Spelstopp: 18.44 Dynamo Kiev - Bayern München: Dynamo Kiev +2,25 @ 1,56 Bayern Münchens spelare matchas hårt då det i stort sett är landslagsmän på varje position. En del trötthet kunde skönjas i fredagens kamp mot Augsburg som slutade med förlust med 1-2. Nu ska det spelas Champions League och Bayern har i praktiken redan avgjort sin grupp. Det skiljer sex poäng och 19 mål ner till tvåan Barcelona med två omgångar kvar att spela. Det öppnar upp för rotation från Nagelsmanns sida. Dessutom är Upamecano avstängd medan en hel hög spelare är tveksamma till spel efter att ha satt sig i karantän på grund av kontakt med en coronasmittad person. Dynamo Kiev har inte gjort ett enda mål på sina fyra matcher och föll med 0-5 när lagen möttes i södra Tyskland. Hemma i Ukraina har de däremot stått upp bättre. 0-0 mot Benfica och 0-1 mot Barcelona är siffror som imponerar trots allt. Det finns också offensiv kvalité, något Dynamo visade i helgens ligamatch mot Odessa som slutade 6-1. Vitinho nätade två gånger om då och är en lurig lirare. Det är aldrig enkelt att åka till Östeuropa och bara städa av en match. När vi dessutom lär få se ganska kraftig rotation i Bayern är det pluslinan som lockar mest. Dynamo +2,25, vilket innebär vinst på halva insatsen om hemmalaget tar stryk med två bollar, klickas i till 1,56. Spel: Dynamo Kiev +2,25 @ 1,56

Tävling: Champions League

Plats: Kievs Olympiastadion

Tid: 18.45

TV: Cmore Villarreal - Manchester United: Över 2,5 mål @ 1,79 Till sist höll det inte längre. Ole Gunnar Solskjaer fick sparken från Manchester United och efter 1-4 mot Watford är det enkelt att förstå varför. Norrmannen har inte alls fått till det. Det snackas om både Zidane och Rodgers som tänkbara ersättare, men i denna match ska Carrick leda laget. En coach som var en del av problemet under Solskjaers styre. Vi lär få se Maguire och Nilsson Lindelöf från start igen och den duon har minst sagt sett skakig ut. Framåt har United svårt att spela sig till farliga lägen, men med Ronaldo på topp kan det alltid bli mål ändå. Villarreal har haft stora problem i ligaspelet, men i Champions League har Unai Emerys mannar lyckats bättre. Två raka segrar mot Young Boys har fört upp den gula ubåten på en andraplats i tabellen. När de ställdes mot United på Old Trafford stod spanjorerna för en magnifik insats och förtjänade verkligen att vinna den matchen. Istället tappade de 1-0 till 1-2 efter att Ronaldo utnyttjat en liten målvaktstavla i den 95:e minuten. På hemmaplan ska Villarreal ses med bra chans att kunna knäppa engelsmännen på näsan eller åtminstone pricka in ett par bollar bakom de Gea. Gerard Moreno är skadad, men med Pino, Dia och Chukwueze i laget finns det offensiv kvalité ändå. Danjuma och Capoue är däremot osäkra kort då de dras med skadekänningar. Manchester United har gått över 2,5 mål i sex av sina sju senaste tävlingsmatcher. Den sjunde slutade 0-2 mot Manchester City. Det blir nätrassel igen och överspelet spelas till 1,79. Spel: Över 2,5 mål @ 1,79

Tävling: Champions League

Plats: Estadio de la Ceramica

Tid: 18.45

TV: Cmore Malmö FF - Zenit: Bortaseger @ 1,93 Champions Leagues gruppspel har sannerligen inte varit någon framgångssaga för Malmö FF. Fyra raka förluster och 0-12 i målskillnad är svårt att snacka bort. Insatsen hemma mot Chelsea (0-1) var visserligen ett steg i rätt riktning, men det var ett brittiskt lag som bara ville spela av matchen. MFF måste nu fokusera en del på den häftiga guldstriden i Allsvenskan och med Christiansen och Berget tveksamma till spel känns det ganska tunt hos skåningarna. Zenit stod emot bra i dubbelmötet mot Juventus, men fick stryk i båda matcherna. Hemma slutade det 0-1 efter att Kulusevski satt dit matchens enda mål med ett fåtal minuter kvar att spela och i Turin vann de svartvita med 4-2. Nu sätts det frågetecken kring Claudinho som har varit sjuk, men Dzyuba visade klassen i fredagens ligamatch mot Nizhny Novgorod då han stod för ett hattrick. Uppbackad av Erokhin, Malcom och Azmoun lär han få sina chanser här också. När lagen möttes i Ryssland vann Zenit med 4-0 och då var de det bättre laget redan innan Ahmedhodzic fick syna det röda kortet. Spelare för spelare är det inget snack om att det är gästerna som har den bästa truppen och en seger här hade säkrat tredjeplatsen som ger spel i Europa League. Det löser ryssarna till godkända 1,93. Spel: Bortaseger @ 1,93

Tävling: Champions League

Plats: Eleda Stadion

Tid: 21.00

TV: TV4 och Cmore Trippeln Dynamo Kiev - Bayern München: Dynamo Kiev +2,25 @ 1,56

Villarreal - Manchester United: Över 2,5 mål @ 1,79

Malmö FF - Zenit: Bortaseger @ 1,93 Totalt odds: 5,38 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.