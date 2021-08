"Malmö FF överskattas mot IFK Göteborg"

Spelstopp lördag 14.59 Malmö FF - IFK Göteborg: Asian Handicap IFK Göteborg +1 @ 1,82 Malmö FF leder Allsvenskan efter 14 spelade omgångar tack vare bättre målskillnad än Djurgården. Det är dock inte de himmelsblås främsta prestation. Den fantastiska bortasegern mot Rangers gör nu att MFF bara är ett playoff-möte mot Ludogorets från ett lukrativt gruppspel i Champions League. På onsdag väntar första mötet mot bulgarerna och Tomasson lär ha störst fokus på den uppgiften. Här kan den danske tränaren mycket väl rotera på ett par positioner och Adi Nalic är avstängd. Det ska dock bli intressant att se om Martin Olsson får debutera. IFK Göteborg gör ingen bra säsong alls och hade mycket tur som löste en pinne hemma mot Hammarby. Bajen brände mängder av lägen då. Samtidigt hade Marcus Berg ett skott i ribban och just Berg bildar ett tungt anfallspar tillsammans med Sigthórsson. Sebastian Eriksson är nu tillbaka efter avstängning och Simon Thern närmar sig en startplats efter sin skada. Dessutom har Superettans bästa försvarare, Bernardo Vilar, skrivit på för klubben. Malmö har sprungit ifrån sina historiskt sett största rivaler rejält på senare år, men här tycker jag de överskattas. Trots att matcher mot IFK alltid är viktiga tillställningar betyder såklart onsdagens batalj mer och med den kampen i bakhuvudet skulle det inte förvåna om Malmö tappar poäng. Jag kliver in på Asian Handicap IFK Göteborg +1 som innebär att spelet voidas om Malmö skulle vinna med en boll. Vid kryss eller bortaseger sitter den. Spel: Asian Handicap IFK Göteborg +1 @ 1,82

Tävling: Allsvenskan

Plats: Eleda Stadion

Tid: 15.00 Burnley - Brighton: Asian Handicap Brighton 0 @ 1,71 Graham Potter har revolutionerat Brightons sätt att spela fotboll. I fjol var de stundtals ett av seriens mest sevärda fotbollslag. Tyvärr brände anfallarna för mycket chanser och sett till expected goals var sydkustlaget det gäng som sprang sämst i hela serien. Mwepu har nu värvats in från Salzburg för att råda bot på den saken och det är en spännande pjäs. Tillsammans med Maupay kommer han terrorisera motståndarförsvaren. Burnley har legat väldigt lugnt under sommaren och kommer in i säsongen med samma trupp som i fjol. Då slutade The Clarets på positionen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Som vanligt är Burnley ett fysiskt starkt lag där Pope i målet och mittbacksduon Mee/Tarkowski tar det mesta i luften. Framåt ska väldige Chris Wood göra det, men frågan är hur pigg han är efter att ha spelat OS i Tokyo. Brighton har en seger och tre kryss på de fyra senaste inbördes mötena med Burnley och jag tror inte Fiskmåsarna förlorar detta heller. Valet faller på att spela Asian Handicap 0, även kallat nollboll, vilket innebär att bettet sitter om Brighton vinner och voidas om det skulle sluta oavgjort. Spel: Asian Handicap Brighton 0 @ 1,71

Tävling: Premier League

Plats: Turf Moor

Tid: 16.00 Norwich - Liverpool: Liverpool -1 @ 1,94 Norwich stod för en imponerande säsong i The Championship och tog hissen tillbaka till Premier League direkt. Kanariefåglarna vann serien och var stabila hela året runt. Sedan dess har Buendía försvunnit från klubben och nu skakas de gröngula av ett coronautbrott. Sex spelare (hittills) har drabbats av viruset och därmed råder det stor osäkerhet kring vilka lirare som kan ställa upp i premiären. Liverpool kliver in i premiären med i stort sett skadefri trupp. Robertson saknas visserligen men med Tsimikas som alternativ på vänsterbacken behöver inte det betyda så mycket. Bakåt är Virgil van Dijk redo att starta säsongen och kommer han upp i samma nivå som innan knäskadan är det inte lätt att göra mål på The Reds. Framåt regerar fortfarande samma trio som vräkt in mål i många år. Dessutom visade Jota i fjol vilken kapacitet han har. En nykomling i en premiär är alltid en lurig uppgift, men med tanke på truppläget hos värdarna har jag svårt att se hur de skulle lyckas stå emot ett frustande Liverpool. Detta vinner besökarna med minst två bollar och 1,94 på den saken är bra betalt. Spel: Liverpool -1 @ 1,94

Tävling: Premier League

Plats: Carrow Road

