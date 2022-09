Malmö FF tar stark seger mot Hammarby

Spelstopp: 14.59 Malmö FF - Hammarby: Hemmaseger @ 2,12 Det ska spelas ett minst sagt viktigt toppmöte i Allsvenskan under lördagen när Hammarby gästar Malmö FF. Gästerna har tappat mycket mark i guldstriden efter att inte lyckats vinna någon av sina fyra senaste omgångar. I veckan kom också beskedet att Bubacarr Trawally missar resten av säsongen. Offensiv kraft finns det ändå i Ludwigson, Berisha och Saidi, men just nu får de inte in bollen. Malmö FF har däremot tagit två raka trepoängare vilket gör att de nu bara befinner sig två pinnar ifrån Bajen och en Europaplats är därmed i allra högsta grad inom räckhåll. Anders Christiansen är tillbaka i full träning och kan mycket väl starta här vilket såklart är oerhört viktigt för MFF. Ihop med Zeidan kommer dansken styra mittfältet och se till att Kiese Thelin, Toivonen och de andra får vettiga bollar att jobba med längst fram. Det var drygt 14 år sedan sist som Hammarby vann en seriematch nere i Malmö och jag tror inte de grönvita mäktar med att plocka tre poäng nu heller. Stark etta i toppmötet som klickas i till fina 2,12. Spel: Hemmaseger @ 2,12

Tävling: Allsvenskan

Plats: Eleda Stadion

Tid: 15.00

TV: Cmore Degerfors - Djurgården: Bortaseger @ 1,57 Sent omsider har Degerfors vaknat till liv och plockat poäng i fyra raka omgångar av Allsvenskan. Bland annat har Degen snott åt sig poäng från möten med AIK och Häcken. Det är dock relativt långt upp till säker mark där Varberg befinner sig och värmlänningarna har en del skador att hantera för tillfället. Då blir det svårt att stå emot ett guldjagande Djurgården på Stora Valla. Djurgården har klarat av dubbelspelandet med Europa utmärkt och kommer närmast från en 3-0-seger över IFK Göteborg, även om det såklart ska nämnas att det var en seger de fick till skänks av domare Östling som gav Blåränderna två fullständigt felaktiga straffar. Edvardsen var skoningslös från elva meter och ihop med Asoro ser han till att stockholmarna hela tiden har ett hot i djupled.

Djurgården vann höstens möte mellan lagen med 3-1 och även fast det är naturgräs som gäller nu är känslan att huvudstadslaget löser tre blytunga poäng i guldstriden. Edvardsen sänker sin gamla klubb och 1,57 är godkänt på den raka tvåan. Spel: Bortaseger @ 1,57

Tävling: Allsvenskan

Plats: Stora Valla

Tid: 17.30

TV: Cmore Empoli - Milan: Bortaseger @ 1,61 Milan föll i toppmötet med Napoli, men det är inget att hänga läpp för. Insatsen var det inget större fel på och när Rafael Leao nu är tillbaka från sin avstängning finns det genast mer spets i detta rödsvarta gäng. Han kommer komma till gott om lägen ihop med Giroud, Saelemaekers och de andra kanonerna på topp. I övrigt är Maignan skadad och ser inte ut att komma till spel, men Mirante är en rutinerad ersättare. Empoli tog säsongens första seger när Bologna slogs tillbaka på bortaplan innan uppehållet. Det var dock en match där de förlorade xG knappt och faktum är att Empoli känns tunnare än i fjol. Lammers, Pjaca och Bajrami är hyfsade spelare, men de har svårt att komma till målchanser. Sex gjorda mål på sju spelade omgångar imponerar föga. Milan har vunnit de tre senaste mötena mellan lagen och jag tror att det blir samma visa igen. Rafael Leao trollar på sin kant och löser tre pinnar åt Milano-klubben. 1,61 är klart godkänt på den saken. Spel: Bortaseger @ 1,61

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Carlo Castellani

Tid: 20.45

