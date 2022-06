Malmö FF visar på styrka

Viktigt att observera är att det är skillnad på att tippa på Oddset och att tippa på Stryktipset vilket gör att mina rekar i de olika spelen kan se lite olika ut. Det går till exempel att tycka att två gånger pengarna är ett bra odds på ett lag men samtidigt tycka att en streckning på 80 procent på Stryktipset på samma lag är för mycket.

Dessa texter skrivs dessutom några dagar innan matcherna går av stapeln så mycket kan hända med odds fram till spelstopp. Oddsen jag skriver är de som finns på Svenska Spel Sport & Casino just när raderna författas. Dessa odds kan gå både upp och ner fram till spelstopp.

Malmö FF - Helsingborg

Det är svårt att veta hur man ska värdera Malmö FF:s vårsäsong. Som storfavoriter till att ta hem serien är fem segrar på elva omgångar inte tillräckligt bra och Milojevic har en hel del kvar att bevisa som tränare för de mesta mästarna. Samtidigt har skåningarna vunnit Svenska Cupen för första gången på år och dar. Skador har ställt till det för MFF och uppehållet kom helt klart lägligt. Det finns fortfarande en del skavanker att ta hänsyn till, men på det stora hela är truppläget helt okej.

Helsingborg ligger allra sist i Allsvenskan och har redan gjort sig av med Jörgen Lennartsson. Något behövde göras för de rödblå spelade faktiskt bedrövlig fotboll under våren. Mattias Lindström och Álvaro Santos har tagit över och frågan är om det verkligen är rätt duo att ta klubben vidare. Precis som Malmö har HIF dragits med skador och truppen är tunn. Det är trots allt i stort sett samma lag som slutade trea i Superettan i fjol. Jag tror de rödblå får det fortsatt tufft.

Malmö FF (-1) @ 1,67

När Malmö FF träningsspelade mot Trelleborg under uppehållet vann de med 2-0 och då fick spelare som Jonas Knudsen och Johan Dahlin speltid. Oscar Lewicki och Anders Christiansen fanns däremot inte med och den duon är tveksam till spel i denna tillställning, men även om inte de mittfältarna kan delta har MFF mycket klass i sin trupp. Pena och Rakip hade klivit rakt in i Helsingborgs startelva och det hade verkligen även Ola Toivonen gjort som troligen tar plats i en offensiv mittfältsroll. Kiese Thelin, Rieks och Birmancevic kan lägga beslag på övriga offensiva positioner och det är en uppställning som inte går av för hackor. Helsingborg avslutade våren med fyra raka förluster och har fem raka förluster mot ärkerivalen Malmö FF. Gästerna är chanslösa igen och blir spelade av banan. Jag klickar i handikappspelet till 1,67 och även Malmö (-2), som innebär att de himmelsblå ska vinna med tre måls marginal, lockar till 2,96.

Helsingborg under 0,5 mål @ 1,72

Malmö FF har inte riktigt fått anfallsspelet att fungera, men bakåt har de varit solida under starten på säsongen. Nio insläppta mål är en fin siffra och den blir ännu bättre av att fyra av baklängesmålen kom i en och samma match. Johan Dahlin är en av seriens bästa målvakter och i Lasse Nielsen och Dennis Hadzikadunic finns två mittbackar av hög allsvensk klass. Dessutom är meriterade Niklas Moisander tillbaka efter sin skada. Även på ytterbackspositionerna ser det bra ut med Olsson, Knudsen och Larsson som tre starka alternativ. Helsingborg har samtidigt inte fått igång Van den Hurk och när inte den väldige strikern hittar nätet ser HIF direkt ofarliga ut. Visst kan Taha Ali trolla ute på kanten, men har han ingen att slå in bollen till hjälper det inte så mycket. Jag tror knappt att Helsingborg får låna bollen i denna match och tror definitivt inte att de hittar nätet. Helsingborg under 0,5 mål, som är samma sak som att Malmö FF ska hålla nollan, spelas till 1,71.

Tävling: Allsvenskan

Plats: Eleda Stadion

Tid: 19.00 (måndag)

Sirius - IFK Göteborg

Det är två lag som har underpresterat under våren som ställs mot varandra i Uppsala. Sirius har värvat intressant och hoppades kunna utmana lagen i toppen av tabellen. Istället parkerar de blåsvarta på en elfteplats inför fortsättningen. Sirius avslutade åtminstone våren starkt med seger mot Elfsborg, kryss borta mot AIK och en oerhört underhållande match mot Häcken som till sist slutade med en 3-4-förlust. Kan de fortsätta hålla den nivån lär Sirius klättra i tabellen.

IFK Göteborg hade ännu högre förväntningar på sig och har tagit lika många poäng som Sirius. Blåvitt är därför tia i Allsvenskan och det är verkligen inte bra nog. Det har varit turbulent där det som sticker ut mest är att Tobias Sana fick sparken från föreningen. Efter hur han hade betett sig hade IFK inget val, men det är en ordinarie lirare som försvinner. Samtidigt har Micke Stahre stått för flertalet märkliga laguttagningar och taktiken är svår att utläsa. Det finns dock mer att ta av Kamraterna.

Båda lagen gör mål @ 1,70

En som inte alls har fått så många chanser som han har förtjänat är Kevin Yakob som sett oerhört intressant ut varje gång han beträtt gräsplanen. Kanske är det dags för Yakob nu när Vilhelmsson ser ut att säljas till utlandet. Yakob stod för båda målen i 2-0-segern över Trelleborg i en träningsmatch under uppehållet och hans rörlighet tillsammans med Marcus Bergs smartness kan bli något riktigt bra tillsammans. Simon Thern, Hosam Aiesh och Erik Sorga är andra offensiva krafter. Sirius har å sin sida bombat in nio mål på sina fyra senaste allsvenska matcher och i laget finns en spelare som ser fram emot denna match lite extra. Patrik Karlsson Lagemyr är en trollgubbe som lämnade IFK tidigare under året och som växt upp med klubben. Tillsammans med Shabani och Zeidan ska han leverera bollen till Kouakou som också har förflutet i Blåvitt. Under uppehållet spelade Sirius 3-3 mot Djurgården och jag ser en målrik batalj framför mig nu också. Båda lagen gör mål klickas i till fina 1,70.

Flest mål i 1:a halvlek @ 3,02

Känslan är att spelarna är lika exalterade över att komma igång som vi är och jag tror vi kommer få se en explosion från start. När Sirius spelade 3-3 mot Djurgården i en träningsmatch under uppehållet kom fem av målen i den första halvleken. När Blåvitt torskade med 1-3 i en vänskapsfajt mot Fredrikstad kom tre av fyra mål under den första akten. Jag tror det smäller redan från start i denna batalj och ser framför mig att det bjuds på ett antal fullträffar redan under matchens första 45 minuter. Att det ska bli fler mål i första halvleken jämfört med den andra finns att plocka över tre gånger pengarna och det är för bra för att stå emot. Det blir min sista rek under denna omstart av vår älskade allsvenska!

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 19.00 (måndag)