Malmö löser bortaseger

Spelstopp lördag: 14.59 Kalmar - Degerfors: Över 2,5 mål @ 1,89 - till Oddset Degerfors har det tufft utanför Stora Valla där bruksklubben faktiskt sett bedrövliga ut sedan Allsvenskan drog igång. 22 insläppta mål på fem bortamatcher är hädiska siffror och även om firma Korac/Gravius kommer tillbaka mot Kalmar blir jag inte förvånad om läckaget fortsätter för gästerna. Förmågan att vilja bjuda upp till dans är ibland beundransvärd men här riskerar Degen att straffas. Kalmar har gjort nio av sina 15 mål på Guldfågeln Arena där bland andra Rajovic trivs med tillvaron. Den väldige och rörlige anfallaren kan på egen hand uppehålla en hel backlinje och med skickliga medhjälpare som Skrabb, Shamoun och Lindahl går Rajovic sällan svältfödd på målchanser. I sin iver att hitta nätet riskerar KFF dock att åka på omställningar likt de gjorde mot Brommapojkarna. Den fighten slutade 1-3 och jag ser en målrik tillställning framför mig även här. Över 2,5 mål blir således mitt första spel till 1,89. Spel: Över 2,5 mål @ 1,89

Tävling: Allsvenskan

Plats: Guldfågeln Arena

Tid: 15.00

TV: C MORE Stream Värnamo - Malmö FF: Bortaseger @ 1,55 - till Oddset Efter den imponerande 2-0-segern borta mot Hammarby föll Värnamo tillbaka i gamla hjulspår mot Sirius. Samma siffror i baken innebar smålänningarnas tredje förlust på de fyra senaste och det blir inte direkt enkelt att vända tillbaka trenden när Malmö FF gästar Finnvedsvallen. Kim Hellberg är en tränare jag håller väldigt högt men att han ska lotsa sina adepter till poängplock mot MFF har jag svårt att se. 5-0 mot Degerfors var ett rejält styrkebesked från mesta mästarna vars offensiv glänste även utan Kiese Thelin på plan. I anfallarens frånvaro gavs Hugo Bolin chansen från start och tillsammans med Vecchia, Nanasi och Ali såg ynglingen till att Degen fick vansinnigt mycket att stå i på Eleda Stadion. Tar kvartetten plats från start även på Finnvedsvallen tror jag att Värnamo får samma problem, om än måttligare. 1,55 är inget superodds men jag lutar åt att MFF är minst ett nummer för stort. Bortasegern spelas. Spel: Bortaseger @ 1,55

Tävling: Allsvenskan

Plats: Finnvedsvallen

Tid: 15.00

TV: C MORE Stream Manchester City - Inter: Under 2,5 mål @ 2,07 - till Oddset En sprakande Champions League-final står för dörren på Atatürk Olympic Stadium där Manchester City och Inter ska göra upp om Europas mäktigaste pokal. Pep Guardiolas offensiv är kanske hela planetens vassaste där spelare som Grealish, De Bruyne och inte minst Haaland kan sätta tänderna i vilken motståndare som helst. Med det sagt är Inter inga duvungar. Simone Inzaghis spelsätt kan mycket väl passa Manchester City illa där italienarnas fartfyllda omställningar är svåra att frejda sig mot. Det är ett problemområde som The Citizens har råkat ut för tidigare – inte minst i CL-finalen mot Chelsea för två år sedan – och här får engelsmännen se upp. Jag tror inte att Guardiola väljer att beordra sina adepter till en fullskalig offensiv satsning med tanke på vad som står på spel. Att nöta ner Inter över 90 minuter kan mycket väl bli melodin och känslan är inte att siffrorna springer iväg. Under 2,5 mål klickas till 2,07. Spel: Under 2,5 mål @ 2,07

Tävling: Champions League

Plats: Atatürk Olympic Stadium

Tid: 21.00

TV: TV4, C MORE Stream Trippeln - till Oddset Kalmar - Degerfors: Över 2,5 mål @ 1,89

Värnamo - Malmö FF: Bortaseger @ 1,55

Manchester City - Inter: Under 2,5 mål @ 2,07

Totalt odds: 6,06 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.