"Målproduktionen fortsätter - ny seger för stornationen"

Vi får se ett målglatt Norge under lördagen som vräker in mål på svaga Lettland trots skadan på Haaland. Den matchen inleder lördagens trippel som totalt tickar in på ett odds en bra bit över 8 gånger pengarna. Norges grupprival Nederländerna plockas också med på bongen innan vi avslutar med ett underspel från Cardiff. Häng med!

Spelstopp: 17.59 Norge - Lettland: Norge över 2,5 mål @ 1,76 Skadekrisen var total när Norge skulle samlas i oktober, men trots ett väldigt reservbetonat landslag lyckades vårt västra grannland ta poäng borta mot Turkiet och sedan också vinna hemma mot Montenegro. Elyounoussi var stor hjälte mot de sistnämnda med sina två mål och han kommer vara viktig igen. Denna gång får Southampton-spelaren dock hjälp av King och Sörloth med att leverera mål. Lettland var ytterst nära att plocka poäng av Turkiet för andra gången i kvalet senast det begav sig, men släppte då in 1-2 på en VAR-straff i den 97:e minuten. Blytungt för balterna som hängde med hyfsat då. Det lär bli tuffare för letterna att stå emot ett Norge som går mot en gruppfinal mot Nederländerna om några dagar. Speciellt då matchen spelas i Oslo. När dessa två nationer ställdes mot varandra i september, då i Riga, vann Norge med 2-0. Segersiffrorna kunde ha blivit ännu större då och jag tror det blir större utdelning nu. Norrmännen dunkar in minst tre bollar framåt till godkända 1,76. Spel: Norge över 2,5 mål @ 1,76

Tävling: VM-kval

Plats: Ullevaal Stadion

Tid: 18.00

TV: TV12, Cmore Fotboll och Cmore Montenegro - Nederländerna: Nederländerna över 2,5 mål @ 2,25 Ökenvandringen med Frank de Boer är ett minne blott, under Louis van Gaal har Nederländerna börjat spela fin fotboll. 17 gjorda mål på de fyra senaste omgångarna är starka papper och med offensiva stjärnor som Depay, Weghorst och Malen redo för spel kommer vi få se ett frejdigt Nederländerna igen. Visst behöver Oranje gå för tre poäng, men de är inte ett landslag som kan sitta lågt och försvara sig. Montenegro har en vass försvarare i Stefan Savic, men han kommer bli lite väl ensam när det kommer till att försvara sin egna kasse. Truppen är på det stora hela medioker och montenegrinerna kommer inte ha speciellt mycket boll, trots hemmaplan. Visst kan Jovetic hitta på något på offensiv planhalva, men bakåt kommer det regna ner målchanser. När lagen möttes i Amsterdam slutade det 4-0 till Nederländerna och jag tror vi får se ungefär samma matchbild nu. Att Depay och company ska smälla in tre bollar i nät står i höga 2,25 och det kan jag inte motstå. Spel: Nederländerna över 2,5 mål @ 2,25

Tävling: VM-kval

Plats: Podgorica City Stadium

Tid: 20.45

TV: TV12, Cmore Fotboll och Cmore Wales - Belarus: Under 2,5 mål @ 2,09 Bale har varit skadad ett par månader, men sägs vara redo för sin 100:e landskamp under lördagen. Oerhört viktigt för Wales som är ett helt annat lag med Real Madrid-stjärnan på plan. Drakarna slåss med Tjeckien om andraplatsen i gruppen och skaffar sig ett gynnsamt utgångsläge inför fortsättningen vid seger här. De har dock haft problem att bryta ner lågt stående försvar förr. På 180 minuters fotboll mot Estland har Wales till exempel endast producerat ett mål framåt. Belarus var ytterst nära att plocka poäng hemma mot Wales, men tappade då 2-1 till 2-3 efter att Bale tryckt in sitt tredje mål på stopptid. Därmed ligger Belarus sist i gruppen med tre inspelade poäng, men de kan stå upp på ett bra sätt mot starkare motstånd. Senast matchen mot Belgien slutade 0-1 och mot Tjeckien blev det 0-2 i oktober. Besökarna kommer inte rulla över och ge upp här heller. Gästerna fokuserar troligen på att hålla ihop försvaret i första hand och då kan detta mycket väl ticka 0-0 en bra stund. Jag tror det blir en målsnål tillställning och klickar i underspelet till 2,09. Spel: Under 2,5 mål @ 2,09

Tävling: VM-kval

Plats: Cardiff City Stadium

Tid: 20.45

TV: Cmore Trippeln Norge - Lettland: Norge över 2,5 mål @ 1,76

Montenegro - Nederländerna: Nederländerna över 2,5 mål @ 2,25

Wales - Belarus: Under 2,5 mål @ 2,09 Totalt odds: 8,27 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.