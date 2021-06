"Målrik åttondelsfinal väntas"

Spelstopp: 17:59 Wales - Danmark: 1:a halvlek: Under 0,75 mål @ 1,89 Ett kompakt försvarsspel och individuell briljans från lirare som Bale, Ramsey och Moore har hittills varit Wales framgångsrecept och jag tror inte att chefskocken Robert Page planerar att blanda om ingredienserna i Amsterdam. Samtliga tre första halvlekar från walesarnas sida har så här långt innehållit ett eller noll mål och att det ska bli en försiktig matchöppning på Johan Cruijff Arena tycker jag mig känna doften av hela vägen till Sverige. Wales kommer inte att vilja öppna upp sig mot ett i grunden skickligare Danmark och Drakarna lär istället sikta in sig på att ligga rätt och leta efter omställningslägen. Danmark lär i sin tur ta tag i taktpinnen direkt - precis som de gjort i de tre gruppspelsmatcherna - och att våra grannar i söder får finna sig i att föra spelet har de inget emot. Nyckeln för Kasper Hjulmands manskap blir att sätta finurliga dribblers som Braithwaite och Damsgaard i en-mot-en-lägen, lyckas de med det får walesarna svårt att hävda sig. Samtidigt väntar jag mig ingen ursinnig öppning på matchen från de rödvitas håll och likt Wales har Danmarks samtliga första halvlekar stannar vid ett eller noll mål. Jag tror på en fortsättning på de båda kombattanternas trend och väljer därför att spela under 0,75 mål i den första halvleken. Slutar det mållöst efter 45 minuter rättas spelet grönt och om ett mål görs får vi halva insatsen tillbaka. Till 1,89 är det ett smarrigt lir. Spel: 1:a halvlek: Under 0,75 mål @ 1,89

Tävling: EM

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 18:00

TV: TV4, C MORE Stream Italien - Österrike: Asian Över/Under Fulltid: Över 2 mål @ 1,65 Jag har tidigare varit inne på att detta Italien inte är likt föregående upplagor och det är en väg jag tänker fortsätta vandra i åttondelsfinalen mot Österrike. Defensiven har onekligen imponerat på klassiskt italienskt vis, men det är snarare offensiven som glänser allra mest. Roberto Mancini har verkligen hittat rätt med tridenten Berardi/Immobile/Insigne och uppbackade av snidare som Barella och Verratti kan Gli Azzurri göra mål på många olika vis. Ett klart minus i de bakre leden är att Giorgio Chiellini kan komma att missa matchen mot Österrike, något som talar för att alplandet ska ha lättare att hitta fram till målchanser, men Franco Fodas manskap får först och främst se upp i andra änden. Italien har varit experter på att straffa motståndarnas misstag så här långt och Österrike har inte uppträtt med hundraprocentig självsäkerhet i defensiven. Offensivt finns det däremot en hel del kvalitet och herrar som Arnautovic, Sabitzer och Alaba är alla kapabla att såra detta Italien på egen hand. Sasa Kalajdzic är en annan spelare med uppenbara kvaliteter även om han hittills inte fått ut mycket av sitt kunnande. Jag tror att vi kan få se en del mål på Wembley och när asian-spelet över 2 mål finns att hämta till 1,65 trycker jag av direkt. Insatsen får vi åter om det stannar vid två mål, full vinst vid fler än så! Spel: Asian Över/Under Fulltid: Över 2 mål @ 1,65

Tävling: EM

Plats: Wembley

Tid: 21:00 Spelen Wales - Danmark: 1:a halvlek: Under 0,75 mål @ 1,89

Italien - Österrike: Asian Över/Under Fulltid: Över 2 mål @ 1,65

Totalt odds: 3,11 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.