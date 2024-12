"Målrik debut väntar - efter det stora raset"

När det börjar spelas fotboll mitt i veckan i Premier League vet man att julen är nära. Flera lag som gick på pumpen i helgen ska in i elden redan under tisdagen, bland annat Ipswich som kan få det tufft mot Crystal Palace. Ruud van Nistelrooy begår dessutom debut som tränare för Leicester. Nu kör vi!

Spelstopp: 20.29

Ipswich - Crystal Palace: Bortaseger @ 2,65

Jag trodde mycket på Ipswich i lördagens möte med Nottingham. Kieran McKennas mannar stod inte på något sätt för en usel insats, men i offensiv riktning åstadkom nykomlingarna inte särskilt mycket. 0-1-förlusten var tung efter den fina insatsen mot Manchester United (1-1) och när Crystal Palace besöker Portman Road tror jag att det finns nya problem över horisonten.

The Eagles fick i sin tur nöja sig med 1-1 mot Newcastle, men det var ett resultat som inte alls speglade matchbilden. Oliver Glasners gäng var det enda laget på banan och vilken annan dag som helst hade de rödblå vunnit med övertygande siffror. Jag tror att Palace är på gång efter en svag inledning och med Eze tillbaka efter skada bör offensiven kunna lyfta. Just i denna fight bör Eze kunna hitta ytor mellan Ipswichs mittfält och backlinje.

Jag har respekt för Ipswich när de spelar framför sin publik på Portman Road, men Crystal Palace ska samtidigt hållas som det klart bättre laget. Denna tisdag är det dags att visa varför. Jag ser 2,65 som ett generöst odds på bortasegern.

Spel: Bortaseger @ 2,65

Tävling: Premier League

Plats: Portman Road

Tid: 20.30

Huddersfield - Wigan: Under 2,5 mål @ 1,68

Tre raka segrar i alla tävlingar är starka papper för Michael Duff och dennes Huddersfield. Duff förfogar över en av de allra vassaste trupperna i League One där bland annat polacken Helik är en spelare som sticker ut. Mittbacken gjorde i fjol nio(!) mål i The Championship och stod för ett av målen i 2-0-segern senast mot Leyton Orient. Helik gjorde då sina första 90 minuter sedan en skada och med honom tillbaka tror jag att The Terriers defensiv blir ännu starkare under vintern.

Sett till en rad betydande underliggande mätverktyg är Huddersfield bland de bästa i klassen och jag blir inte förvånad om det är värdarna som dikterar villkoren i matchen när Wigan gästar John Smith’s Stadium. The Latics är med det sagt inga duvungar. Fyra raka segrar i alla tävlingar skvallrar om detta och faktum är att de blåvita är ligans mest målsnåla lag åt båda hållen.

Ett kompakt försvar är att vänta från Maloneys kompani och jag tror följaktligen att siffrorna hålls nere denna tisdag. Under 2,5 mål klickas till runt 1,70.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,68

Tävling: League One

Plats: John Smith’s Stadium

Tid: 21.00

Leicester - West Ham: Över 2,5 mål @ 1,77

Ruud van Nistelrooy fick under lördagen se sitt nya Leicester ta ledningen mot Brentford efter en dråplig situation i The Bees straffområde. Där och då kändes valet att ta över The Foxes som spännande, men från läktaren fick holländaren sedan bevittna ett ras utan dess like. Leicester föll till slut med 1-4 och det kommer att krävas något alldeles extra av van Nistelrooy om han ska lyckas rädda kvar värdarna i Premier League.

Till skillnad från Steve Cooper är holländaren mer offensivt lagd och när ett högst beskedligt West Ham gästar King Power Stadium tror jag att van Nistelrooy beordrar gasen i botten i jakten på tre poäng. West Ham kommer i sin tur att tänka likadant om tisdagens uppgift. Julen Lopetegui skämdes ögonen av sig när hans manskap blev skolade av Arsenal (2-5) och känslan är onekligen att Lopetegui lever på lånad tid om resultaten inte förbättras.

West Ham är i grunden det bättre laget men här lämnas inga garantier för gästerna. Jag tror däremot att det blir en riklig mängd mål i Leicestershire. Över 2,5 mål till nästan 1,80 är ett kanonspel.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,77

Tävling: Premier League

Plats: King Power Stadium

Tid: 21.15

Trippeln

Ipswich - Crystal Palace: Bortaseger @ 2,65

Huddersfield - Wigan: Under 2,5 mål @ 1,68

Leicester - West Ham: Över 2,5 mål @ 1,77

Totalt odds: 7,88

