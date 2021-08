"Målrik historia när Malmö FF spelar"

Spelstopp: 20:59 Ludogorets Razgrad - Malmö FF: Över 2,5 mål @ 1,81 Ludogorets kom till Stadion i Malmö med förhoppningar om att kunna spela ut skåningarna och få med sig ett bra resultat till returen. Rätt fick inte bulgarerna. MFF dominerade matchbilden med eftertryck och Örnarna, som värdarna kallas, ska vara glada över att siffrorna stannade vid 0-2. Ludogorets försvar blottades flera gånger om och även om en något förbättrad insats är att vänta på hemmabanan lär de bakre leden bli exponerade även denna afton. Malmö FF har en passande matchbild att vänta då bulgarerna måste gå framåt vilket kommer att innebära fina ytor för spelare som Birmancevic, Christiansen och Colak. De två förstnämnda behövde inte många minuter på sig för att sänka Degerfors i helgen och fyllda av självförtroende kan de mycket väl hitta nätet även här. Försvaret förstärks av att Anel Ahmedhodzic är tillbaka från avstängning, men jag vill ändå inte utesluta att Ludogorets lyckas göra mål denna tisdag. Det kommer å andra sidan MFF också att göra och jag har svårt att se detta sluta i något annat än en målrik historia. Över 2,5 mål är därför snabbt klickat till 1,81 gånger såsen. Spel: Över 2,5 mål @ 1,81

Tävling: Champions League

Plats: Huvepharma Arena

Tid: 21:00

TV: C MORE Stream Ferencváros - Young Boys: Ferencváros +1 @ 1,79 Vid ställningen 1-1 fick Young Boys högerbacken Silvan Hefti utvisad i det första mötet mot Ferencváros. Trots en man mindre på banan lyckades dock schweizarna vinna med 3-2 och David Wagners mannar sitter därför i pole position inför returen. Siebatcheu och Fassnacht är två spelare som den tyske tränaren sätter stor tilltro till i offensiven, men har ingen av nämnda herrar någon bra dag är Young Boys ett ganska beskedligt gäng på den här nivån. Sett till matchbilden var segern senast inte heller fullt rättvis. Ferencváros hotade flera gånger om och Franck Bolis reduceringsmål till 2-3 - ivorianens andra för kvällen - innebar att ungrarna har fortsatt känning inför returen. I föregående runda slog De gröna örnarna ut Slavia Prag över två möten och 2-0 hemma mot tjeckerna var en uppvisning som hette duga. Boli blir givetvis en av nyckelfigurerna även denna gång och med uppbackning av lirare som Zubkov och Mak går det ingen nöd på värdarnas offensiv. Jag är inte alls säker på att Young Boys löser detta och när gästerna målas ut som ganska klara favoriter av oddsmakarna väljer jag att blicka åt andra hållet. Ferencváros +1 (trevägs) innebär att spelet rättas grönt vid oavgjort eller hemmaseger och till 1,79 tvekar jag inte en sekund. Spel: Ferencváros +1 @ 1,79

Tävling: Champions League

Plats: Groupama Arena

Tid: 21:00

TV: C MORE Stream PSV Eindhoven - Benfica: Hemmaseger @ 1,91 För ungefär en vecka sedan drabbade PSV Eindhoven och Benfica samman på Estádio da Luz och den matchen gjorde ingen tittare besviken. Portugiserna dominerade den första halvleken med eftertryck och gick också till halvtidsvila med 2-0 i ryggen. Rafa Silva och Julian Weigl hette målskyttarna, men duon och deras kamrater hade inte mycket att säga till om i den andra halvleken. Då var Benfica rejält tillbakatryckta och Cody Gakpo lyckades också reducera siffrorna till 1-2, ett resultat som stod sig matchen ut. Ynglingens mål ger PSV hopp inför returen och hemma på Philips Stadion är grabbarna från Eindhoven inte att leka med. Utöver Gakpo finns ordentliga hot i bland andra Zahavi, Götze och Madueke som alla besitter kapacitet nog för att såra Benfica på egen hand. I föregående kvalrundor har PSV kört över Galatasaray (5-1) och Midtjylland (3-0) på det egna gräset och den offensivt lagde Roger Schmidt lär beordra en vansinnig gas i botten denna afton. Den gasen tror jag att Benfica kan få problem att bromsa och till finfina 1,91 hoppar jag ner i den nederländska båten. PSV vinner! Spel: Hemmaseger @ 1,91

Tävling: Champions League

Plats: Philips Stadion

Tid: 21:00

TV: C MORE Stream Trippeln Ludogorets Razgrad - Malmö FF: Över 2,5 mål @ 1,81-

Ferencváros - Young Boys: Ferencváros +1 @ 1,79

PSV Eindhoven - Benfica: Hemmaseger @ 1,91

Totalt odds: 6,18 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.